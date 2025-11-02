Sinner-Auger Aliassime, finale Atp Parigi in diretta TV: dove vederla in chiaro (gratis), orario, Jannik provocato dal rivale
Finale Parigi-Bercy: oggi Sinner contro Felix Auger-Aliassime, ecco dove vedere il match in TV gratis e in streaming (domenica 2 novembre).
Jannik Sinner è pronto a giocarsi un nuovo titolo della sua stagione da favola: la finale del Masters 1000 di Parigi contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Dopo la semifinale dominata contro Alexander Zverev (6-0, 6-1 in poco più di un’ora), l’altoatesino scende di nuovo in campo alla Defense Arena di Nanterre con un obiettivo doppio: conquistare il trofeo e tornare in vetta al ranking ATP, scavalcando il rivale Carlos Alcaraz. L’appuntamento è per oggi, domenica 2 novembre 2025, alle ore 15:00, per un match che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo punto.
Sinner-Felix Auger-Aliassime, ATP Parigi: dove vedere la finale in diretta tv e streaming
La finale Sinner-Felix Auger-Aliassime oggi sarà trasmessa in diretta Tv esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con possibilità di streaming attraverso Sky Go e NOW TV per gli abbonati. Per chi desidera seguirlo gratuitamente, il match sarà disponibile in chiaro in differita su TV8, subito dopo la conclusione della diretta. Una scelta che farà felici gli appassionati di tennis e che ricalca quella adottata per la finale dell’Atp di Vienna della scorsa settimana, premiata da ottimi ascolti tv per il canale gratuito del gruppo Sky Italia.
- Orario: Domenica 2 novembre 2025, ore 15
- Diretta TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
- In chiaro in differita: TV8 (ore 17)
- Diretta streaming: Sky Go, NOW TV
Sinner può tornare numero 1 e aiutare Musetti
Per Sinner, la finale parigina non è solo una questione di titolo e montepremi. Una vittoria significherebbe riappropriarsi della vetta della classifica mondiale, superando lo spagnolo Carlos Alcaraz, eliminato al secondo turno del Masters 1000 francese da Cameron Norrie. Inoltre, un’eventuale sconfitta di Sinner favorirebbe Lorenzo Musetti, che spera ancora di qualificarsi alle ATP Finals di Torino in caso di risultato negativo del suo rivale.
Precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime
Il bilancio dei confronti diretti tra i due finalisti dell’Atp di Parigi è in perfetta parità (2-2). L’ultimo incrocio risale agli US Open 2025, con Sinner vincitore in quattro set. Poco prima, a Cincinnati, l’azzurro si era imposto con un netto 6-0, 6-2, dimostrando una superiorità fisica e mentale che lo rende favorito anche nella finale parigina.
Atp Parigi, Felix Auger-Aliassime punge Sinner: "Non è imbattibile
Il canadese ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria su Bublik, lanciando una piccola frecciatina a Jannik: "Siamo in parità nei precedenti, ma sulla carta Sinner è il favorito. Abbiamo giocato bene a New York, eppure mi ha battuto. Ha migliorato tanto, ma non è imbattibile. A volte è inarrestabile, ma non invincibile". Auger-Aliassime ha aggiunto di concentrarsi sui suoi punti di forza: "Sto davvero controllando il mio gioco, devo continuare a perfezionare ciò che so fare bene e cercare di vincere domani."
Jannik Sinner deluso: "Non mi piace vincere così"
Jannik Sinner, invece, dopo la semifinale contro Zverev non è riuscito a gioire in pieno. Il rosso di San Potito, infatti, ha avuto la meglio contro un avversario in grande difficoltà per le condizioni fisiche: "C’è poco da dire a livello tennistico, Zverev non era al 100%. Oggi si vedeva chiaramente che non era al 100%. Sono contento comunque di fare un’altra finale in questa stagione, significa tanto per me". Sul possibile ritorno in vetta al ranking mondiale con sorpasso ad Alcaraz, Sinner ha glissato: "Io di nuovo al numero 1? Lo so, ma non ci penso, è solo la conseguenza di come gioco. Se ce la faccio bene, altrimenti sarà per la prossima". Infine, un commento sulla sfida contro Felix Auger-Aliassime, che per Jannik sarà la nona finale giocata nel 2025: "Felix gioca un tennis incredibile. È migliorato molto, soprattutto negli ultimi mesi. Ha ritrovato il suo gioco. Giocare contro di lui, soprattutto in finale, è una grande occasione per entrambi. Sono molto felice per lui perché è uno dei ragazzi più gentili che abbiamo nel tour. Condividere la finale con lui sarà qualcosa di speciale".
