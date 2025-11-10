Sinner-Auger-Aliassime, ATP Finals Torino 2025 in chiaro: dove vederla gratis in diretta tv, De Martino beffato
Mentre gli ascolti di Affari Tuoi stanno per subire una nuova 'mazzata', nella seconda giornata del torneo torinese scendono in pista ben due italiani: un record mai visto.
La quinta edizione delle Nitto Atp Finals a Torino è partita ufficialmente ieri all’Inalpi Arena. Oggi, lunedì 10 novembre 2025, a scendere in campo anche Jannik Sinner, nel match contro Felix Auger-Aliassime. Il fuoriclasse altoatesino è stato sorteggiato nel ‘Gruppo Bjorn Borg‘, dove è principale testa di serie, e giocherà nella seconda partita del turno serale, quindi non prima delle 20.30, orario fortemente condizionato dalla durata dei match precedenti. Grandissima attesa per questo incontro, dove l’azzurro, dopo la vittoria nella finale del Masters 1000 di Parigi, dovrà difendere il titolo delle Nitto ATP Finals e provare a chiudere la stagione da numero 1 al mondo.
Appuntamento imperdibile dunque per tutti gli appassionati e tifosi di tennis, che Rai 2 trasmetterà in chiaro questa sera, dando parecchio filo da torcere agli ascolti delle altre reti. A soffrire sarà sicuramente anche Stefano De Martino con Affari Tuoi, in onda proprio in concomitanza del match di Sinner, che vedrà ancora un calo di spettatori e di share in un’edizione già fortemente in crisi a causa del successo de La Ruota della Fortuna: una vera e propria ‘mazzata‘ per i pacchi di Rai 1.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
ATP Finals Torino 2025 in chiaro: dove vedere gratis il match Sinner-Auger-Aliassime
Alle 20.30 (circa) di questo lunedì 10 novembre 2025, Jannik Sinner scenderà sul campo dell’Inalpi Arena di Torino per difendere il titolo delle Nitto ATP Finals nel match contro Felix Auger-Aliassime, già affrontato (e battuto) la settimana scorsa nella finale del Master 1000 di Parigi. A trasmettere il match in chiaro tra l’azzurro e il canadese sarà Rai 2, rete che manderà in onda una partita del torneo torinese al giorno, disponibili anche gratuitamente su Rai Play. La diretta Tv, inoltre, sarà visibile anche sui canali Sky Sport, dove è possibile seguire tutti gli eventi in streaming esattamente come sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.
ATP Finals Torino 2025, oggi in campo Sinner e Musetti: tutti i match di lunedì 10 novembre
Questa seconda giornata delle Atp Finals di Torino, per la prima volta nel torneo, si colora di Azzurro con ben due italiani in campo. Il primo a gareggiare sarà all’Inalpi Arena sarà Lorenzo Musetti, entrato in gara grazie dopo la rinuncia di Novak Djokovic ad Atene. Il campione carrarino affronterà alle ore 14 Taylor Fritz (partita visibile su Sky Sport e in streaming su NOW), finalista un anno fa proprio nella gara torinese. Il secondo a debuttare oggi sarà Jannik Sinner, alle 20.30 contro il canadese Felix Auger-Aliassime, nel girone Bjorn Borg, battuto solo una settimana fa nella finale parigina del Master 1000.
ATP Finals, le partite di oggi ( 10 novembre 2025)
- ore 11.30 – Arevalo/Pavic vs Salisbury/Skupski – Anche su Sky Sport Uno
- ore 14 – MUSETTI (Ita) vs Fritz (Usa)
- ore 18 – Heliovaara/Patten vs Harrison/King
- ore 20.30 – SINNER (Ita) vs Auger-Aliassime (Can) – Anche su Sky Sport Uno
Potrebbe interessarti anche
Atp Finals Torino, Sinner e gli altri italiani: quando inizia e dove vedere i match (anche gratis)
Il tennista altoatesino è pronto a difendere il titolo vinto nel 2024. Con lui altri...
Sinner-Auger Aliassime, finale Atp Parigi in diretta TV: dove vederla in chiaro (gratis), orario, Jannik provocato dal rivale
Finale Parigi-Bercy: oggi Sinner contro Felix Auger-Aliassime, ecco dove vedere il m...
Sinner superstar a Torino, dove e quando vederlo in tv. Giallo calendario, l’attacco 'austriaco' e il primo schiaffo ad Alcaraz
Il campione altoatesino si prepara a esordire alle ATP Finals 2025 da numero 1 del m...
Sinner–Auger Aliassime in diretta tv, semifinale US Open: dove vederla e la beffa dell’orario
Dopo avere vinto il derby azzurro contro Musetti domani venerdì 5 settembre il numer...
Jannik Sinner, 48 ore di stop tra Laila Hasanovic e l’addio di Cahill: cosa succede
Dopo il trionfo a Parigi e la riconquista della vetta del ranking il tennista altoat...
Sinner-Auger Aliassime stasera in TV va in onda anche in chiaro gratis: chi la trasmette oltre Sky e l’altra sfida Alcaraz-Djokovic
Il campione italiano scenderà in campo per la semifinale degli US Open nella notte t...
Sinner-Shelton oggi in TV, quarti ATP Parigi: dove vederla in chiaro, orario e il mistero sull’infortunio di Jannik
Ecco dove e quando seguire l’attesissimo match che si terrà oggi – venerdì 31 ottobr...
Sinner e Laila Hasanovic, appuntamento 'romantico' a Torino. E Jannik fa un gesto bellissimo
Il campione, reduce da una grande vittoria, si prepara ad affrontare l’ultimo grande...