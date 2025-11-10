Sinner-Auger-Aliassime, ATP Finals Torino 2025 in chiaro: dove vederla gratis in diretta tv, De Martino beffato Mentre gli ascolti di Affari Tuoi stanno per subire una nuova 'mazzata', nella seconda giornata del torneo torinese scendono in pista ben due italiani: un record mai visto.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

La quinta edizione delle Nitto Atp Finals a Torino è partita ufficialmente ieri all’Inalpi Arena. Oggi, lunedì 10 novembre 2025, a scendere in campo anche Jannik Sinner, nel match contro Felix Auger-Aliassime. Il fuoriclasse altoatesino è stato sorteggiato nel ‘Gruppo Bjorn Borg‘, dove è principale testa di serie, e giocherà nella seconda partita del turno serale, quindi non prima delle 20.30, orario fortemente condizionato dalla durata dei match precedenti. Grandissima attesa per questo incontro, dove l’azzurro, dopo la vittoria nella finale del Masters 1000 di Parigi, dovrà difendere il titolo delle Nitto ATP Finals e provare a chiudere la stagione da numero 1 al mondo.

Appuntamento imperdibile dunque per tutti gli appassionati e tifosi di tennis, che Rai 2 trasmetterà in chiaro questa sera, dando parecchio filo da torcere agli ascolti delle altre reti. A soffrire sarà sicuramente anche Stefano De Martino con Affari Tuoi, in onda proprio in concomitanza del match di Sinner, che vedrà ancora un calo di spettatori e di share in un’edizione già fortemente in crisi a causa del successo de La Ruota della Fortuna: una vera e propria ‘mazzata‘ per i pacchi di Rai 1.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

ATP Finals Torino 2025 in chiaro: dove vedere gratis il match Sinner-Auger-Aliassime

Alle 20.30 (circa) di questo lunedì 10 novembre 2025, Jannik Sinner scenderà sul campo dell’Inalpi Arena di Torino per difendere il titolo delle Nitto ATP Finals nel match contro Felix Auger-Aliassime, già affrontato (e battuto) la settimana scorsa nella finale del Master 1000 di Parigi. A trasmettere il match in chiaro tra l’azzurro e il canadese sarà Rai 2, rete che manderà in onda una partita del torneo torinese al giorno, disponibili anche gratuitamente su Rai Play. La diretta Tv, inoltre, sarà visibile anche sui canali Sky Sport, dove è possibile seguire tutti gli eventi in streaming esattamente come sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

ATP Finals Torino 2025, oggi in campo Sinner e Musetti: tutti i match di lunedì 10 novembre

Questa seconda giornata delle Atp Finals di Torino, per la prima volta nel torneo, si colora di Azzurro con ben due italiani in campo. Il primo a gareggiare sarà all’Inalpi Arena sarà Lorenzo Musetti, entrato in gara grazie dopo la rinuncia di Novak Djokovic ad Atene. Il campione carrarino affronterà alle ore 14 Taylor Fritz (partita visibile su Sky Sport e in streaming su NOW), finalista un anno fa proprio nella gara torinese. Il secondo a debuttare oggi sarà Jannik Sinner, alle 20.30 contro il canadese Felix Auger-Aliassime, nel girone Bjorn Borg, battuto solo una settimana fa nella finale parigina del Master 1000.

ATP Finals, le partite di oggi ( 10 novembre 2025)

ore 11.30 – Arevalo/Pavic vs Salisbury/Skupski – Anche su Sky Sport Uno

ore 14 – MUSETTI (Ita) vs Fritz (Usa)

ore 18 – Heliovaara/Patten vs Harrison/King

ore 20.30 – SINNER (Ita) vs Auger-Aliassime (Can) – Anche su Sky Sport Uno

Potrebbe interessarti anche