Sinner-Atmane, China Open stasera in diretta tv: canale, orario e quello strano regalo del francese Dopo avere perso il numero uno nel ranking il tennista altoatesino torna in campo per gli ottavi di finale dell’ATP 500: quando e dove vedere il match del China Open.

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Torna in campo Jannik Sinner. Archiviata la pratica Cilic ai sedicesimi, domani sabato 27 settembre 2025 il tennista altoatesino scende in campo per gli ottavi di finale l’ATP 500 di Pechino 2025. Ad attenderlo ci sarà il francese Terence Atmane, numero 68 al mondo, pronto a un rematch dopo la sconfitta di questa estate a Cincinnati. Dopo avere perso il numero 1 nel ranking mondiale contro Carlos Alcaraz, Sinner è caccia di riscatto al China Open. Scopriamo dove e quando vedere il match e tutti i dettagli.

China Open, Jannik Sinner contro Terence Atmane: gli ottavi di finale sabato 27 settembre

Sbarcato in terra cinese dopo la bruciante sconfitta contro Carlos Alacaraz agli US Open (costata anche il numero 1 nel ranking ATP), Jannik Sinner ha subito ripreso la sua marcia trionfale a Pechino, superando il veterano Marin Cilic con un doppio 6-2. Il successo gli ha garantito l’accesso agli ottavi di finale, dove domani affronterà Terence Atmane, 23 anni e numero 68 al mondo, che a sua volta ha battuto l’idolo di casa Zhizhen Zhang ai sedicesimi. Il secondo turno dell’ATP 500 di Pechino si terrà nella giornata di sabato 27 settembre 2025; l’inizio dei match è previsto nella notte, mentre l’orario della sfida tra Sinner e Atmane è ancora da definire e sarà probabilmente in mattinata.

Tra Jannik Sinner e Terence Atmane c’è solo un precedente, peraltro molto recente. I due si sono affrontati nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, quando il tennista altoatesino si impose per 7-6(4) e 6-2. In quell’occasione il francese attirò l’attenzione degli appassionati (e non solo) con bel gesto per il 24esimo compleanno di Sinner, regalando al collega una preziosa carta Pokémon (un Charizard VMax versione Black Star promo), grande passione collezionistica comune a entrambi.

Quando e dove vedere Sinner–Atmane in tv e in streaming (sabato 27 settembre 2025): l’orario

Gli ottavi di finale del China Open 2025 si terranno nella giornata di sabato 27 settembre 2025. L’attesissima sfida tra Jannik Sinner e Terence Atmane andrà in scena presumibilmente in mattinata, ma l’orario preciso è ancora da definire.

Il match dell’ATP 500 di Pechino si terrà al’Olympic Green Tennis Centre della capitale cinese e in tv sarà un’esclusiva Sky Sport. Nello specifico sarà trasmesso su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e per tutti gli abbonati sarà possibile seguirlo anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW.

