Sinner-Altmaier oggi in diretta Tv, Atp Vienna 2025: dove vederla, orario, l’attacco choc di Bruno Vespa (con scivolone) Dove seguire oggi - mercoledì 22 ottobre – il debutto del tennista altoatesino all'Atp 500 di Vienna: l’orario, il canale in chiaro e le polemiche.

Jannik Sinner è pronto a debuttare sul campo degli Atp 500 di Vienna, che proprio oggi, mercoledì 22 ottobre, lo vedranno impegnato nel match contro il tedesco Daniel Altmaier. Il campione altoatesino, numero 2 del ranking Atp e reduce dalla vittoria contro Alcaraz al Six Kings Slam, sfiderà dunque il numero 51 al mondo, già battuto poche settimane fa nel corso del primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Ecco come e quando seguire l’attesissimo match.

Sinner vs Altmaier a Vienna: dove vederla in TV in chiaro (gratis) e in streaming

Il match Jannik Sinner-Daniel Altmaier sarà trasmesso proprio oggi in diretta su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su Now, Sky Go, e Tennis TV (anche gratuitamente previa registrazione). La sfida inizierà non prima delle ore 17.30, mentre prima avremo modo di vedere altri due attesissimi match: Cobolli-Machac in programma alle ore 13 e Berretti-Popyrin previsto non prima delle 13:30.

Sinner-Altmaier, dove vederla in TV : Sky Sport

: Sky Sport Dove vederla in streaming : Sky Go, Now, Tennis TV (anche gratis)

: Sky Go, Now, Tennis TV (anche gratis) Orario: non prima delle 17.30, terzo match del programma

Chi è Daniel Altmaier: l’avversario di Sinner all’Atp 500 di Vienna

Daniel Altmaier, classe 1998, è uno dei volti più interessanti del tennis tedesco contemporaneo. Professionista dal 2014, si è fatto conoscere per il suo stile elegante e combattivo, impreziosito da un raro rovescio a una mano. Altmaier ha costruito la sua carriera soprattutto sulla terra battuta, dove ha ottenuto i migliori risultati: celebre la corsa fino agli ottavi del Roland Garros 2020 e la vittoria su Jannik Sinner a Parigi nel 2023.

Jannik Sinner, l’attacco di Bruno Vespa (con scivolone)

Proprio in queste ultime ore, a ridosso del debutto di Sinner a Vienna, il giornalista e conduttore Bruno Vespa ha lanciato al tennista altoatesino una vera e propria stoccata, pubblicando sulla piattaforma X un post polemico con tanto di scivolone, a seguito della sua decisione di non partecipare alla coppa Davis.

"Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna", ha scritto Vespa, scrivendo ‘Alvarez’ riferendosi, con tutta probabilità, ad Alcaraz. Questa critica, e il relativo errore, non sono certo passati inosservati, e il post del conduttore è stato letteralmente inondato di commenti, la maggior parte in difesa di Jannik Sinner. Tra i difensori più noti del tennista anche Matteo Salvini, Dino Zoff e Paolo Bertolucci.

