Sinner–Altamaier in diretta Tv, Masters 1000 Shanghai: nuova data, dove vederla e orario. L'assalto ad Alcaraz Reduce dal trionfo all’ATP 500 di Pechino, il tennista altoatesino debutterà al Maters 1000 sabato 4 ottobre 2025, ottenendo un giorno di riposo in più

Slitta il debutto di Jannik Sinner a Shanghai. Reduce dal trionfo all’ATP 500 di Pechino, il tennista altoatesino si presenta al torneo del circuito Masters 1000 da campione in carica dopo avere sconfitto in finale Novak Djokovic lo scorso anno. Il primo avversario a Shanghai sarà il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 al mondo, ma la loro sfida è stata rimandata a domani sabato 4 ottobre per concedere a Sinner un giorno di riposo in più. Scopriamo quindi dove e quando vedere il match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Shanghai Masters 2025, Jannik Sinner contro Daniel Altmaier: rinviato il debutto

Jannik Sinner si prepara all’esordio al Masters 1000 di Shanghai e a un mese di ottobre decisivo per la sua carriera. Dopo il trionfo all’ATP 500 di Pechino in finale con lo statunitense Learner Tien – terzo titolo della stagione – il tennista altoatesino ha una grandissima opportunità: il rivale Carlos Alcaraz ha vinto a Tokyo ma ha dovuto dare forfait per Shanghai (e al momento non è iscritto nemmeno a Vienna e Basilea) per problemi fisici e Jannik può pensare al sorpasso e a riprendersi la posizione numero 1 del ranking mondiale già a partire da Parigi arrivando imbattuto in finale a fine mese. Scenario difficile, anche e soprattutto perché ad Alcaraz basterà vincere una partita alle Finals a Torino per rimanere in testa fino a fine anno.

Dalla capitale cinese Jannik Sinner è volato direttamente a Shanghai, dove la sua avventura partirà contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 al mondo. La sfida del primo turno, però – come anticipato – è stata rinviata. Originariamente previsto per oggi, il match è stato rimandato a domani sabato 4 ottobre 2025 per concedere a Sinner un giorno di riposo in più dopo la finale di Pechino. "Mi sento bene. Qui rispetto a Pechino è più umido, fa più caldo, ma ho un giorno per riposarmi e domani avrò più feedback dal mio corpo e dalla mia mente" ha dichiarato alla viglia il tennista italiano, che punta a riconfermarsi campione dopo il successo 2024 in finale contro Novak Djokovic: "Le partite del primo turno non sono mai facili, quindi vediamo cosa succede. Sarà una sfida difficile confermarsi".

Quando e dove vedere Sinner–Altamaier in tv e in streaming (sabato 4 ottobre 2025)

La gara del primo turno dello Shanghai Masters tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier si terrà nella giornata di sabato 4 ottobre 2025. La sfida andrà in scena presumibilmente in tarda mattinata; al momento l’inizio è previsto non prima delle ore 12:30 italiane.

Il match del Masters 1000 di Shanghai si terrà sul Campo Centrale della metropoli cinese e in tv sarà un’esclusiva Sky Sport. Nello specifico sarà trasmesso su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e per tutti gli abbonati sarà possibile seguirlo anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW.

