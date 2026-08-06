Sinner, allarme per Cincinnati: quando inizia, dove vederlo e perché Jannik può sacrificare il torneo (per lo Us Open) Si avvicina l’esordio al Masters 1000 statunitense, ma per il tennista altoatesino non sono finiti i problemi fisici al ginocchio: l’incognita sul debutto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Le prossime ore saranno decisive per capire il percorso di avvicinamento di Jannik Sinner allo Us Open. Il numero uno del mondo, infatti, sta facendo i conti con qualche preoccupazione legata alle condizioni del ginocchio e, proprio per questo, non è escluso che possa rivedere i piani in vista del Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento chiave della preparazione sul cemento americano. L’esordio in Ohio, al momento, è fissato per il 14 o il 15 agosto. Scopriamo quindi dove e quando vedere il primo match in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Jannik Sinner, visita al ginocchio e riflessioni: Cincinnati può saltare

Sono giorni di apprensione per Jannik Sinner. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, la visita sostenuta martedì a Milano non sarebbe stato un semplice controllo di routine, ma un esame approfondito per verificare lo stato del ginocchio del campione altoatesino, reduce da una stagione intensa. A effettuare il controllo è stato il professor Gianluca Melegati (in passato medico del Milan e della Nazionale italiana di rugby) e le valutazioni non sarebbero ancora concluse. Sinner potrebbe infatti sottoporsi a un secondo check nei prossimi giorni prima della partenza per gli Stati Uniti. Sul tavolo ci sono diverse opzioni: partire regolarmente per l’Ohio, ritardare il viaggio oppure, nell’ipotesi più prudente, rinunciare direttamente al Masters 1000 di Cincinnati. Una scelta che avrebbe una logica ben precisa: Cincinnati rappresenta l’ultimo grande appuntamento prima dello Us Open, ma anche uno dei tornei più dispendiosi dal punto di vista fisico.

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Quando inizia Cincinnati e dove vedere Sinner in tv

Il Masters 1000 di Cincinnati prenderà il via il 13 agosto e si concluderà il 23 agosto sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center di Mason, nell’area metropolitana di Cincinnati. Per quanto riguarda Jannik Sinner, il debutto è previsto direttamente al secondo turno grazie allo status di testa di serie, con l’esordio che dovrebbe andare in scena tra il 14 e il 15 agosto, qualora decidesse di partecipare al torneo. In Italia il Masters 1000 sarà trasmesso in diretta da Sky sulle reti Sky Sport, e nello specifico su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213). Streaming disponibile su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SkyGo. Il calendario dettagliato verrà definito con la pubblicazione dell’order of play nei giorni precedenti all’inizio del torneo, quando saranno ufficializzati anche gli orari delle partite dei big.

Sabato 15 agosto, ore 17:00 Sinner – TBD | in onda in esclusiva su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K), streaming disponibile su NOW e SkyGo

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