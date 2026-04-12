Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sinner-Alcaraz gratis in TV, la finale di Montecarlo 2026 in diretta in chiaro: chi la trasmette. Mossa a sorpresa di Sky

Oggi - 12 aprile 2026v - Sinner sfida Alcaraz nella finale del torneo di Montecarlo: dove vederla in chiaro (gratis), orario, l’assalto di Jannik al numero 1 al mondo.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Oggi Montecarlo si accende per il match più atteso: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, domenica 12 aprile 2026 alle ore 15:00. È una finale che vale molto: titolo, prestigio e soprattutto la vetta del ranking ATP. Primo confronto tra i due nel 2026, è già una sfida che pesa sull’economia della stagione. Sinner arriva dal Sunshine Double (Indian Wells e Miami) ma con un inizio di anno complicato, segnato dalla semifinale persa agli Australian Open contro Djokovic, torneo poi vinto proprio da Alcaraz. Lo spagnolo invece difende il titolo a Montecarlo, conquistato nel 2025 in finale contro Musetti, e continua a essere il riferimento assoluto sulla terra rossa.

Sinner-Alcaraz oggi, finale Montecarlo: dove vederla in chiaro (gratis) e orario

La finale Sinner-Alcaraz, in programma oggi sul ore 15 sul centrale Court Rainier III, sarà trasmessa in diretta TV e soprattutto in chiaro e gratis su TV8, scelta che rende l’evento accessibile a tutti e rompe la linea delle ultime finali di Sinner, spesso visibili solo su pay TV. Il match sarà disponibile anche su Sky Sport e in streaming.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp
  • Orario: 12 aprile 2026, ore 15:00
  • Diretta TV: TV8 (chiaro e gratuito), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
  • Diretta streaming: TV8.it, Sky Go, NOW, Tennis TV

Il cammino di Sinner e Alcaraz nel torneo

Due percorsi dominanti, ma con storie diverse. Sinner ha costruito la sua finale con solidità assoluta, perdendo pochissimo e confermando il livello altissimo dopo il Sunshine Double. Alcaraz invece ha ribadito il suo dominio sulla terra, perdendo appena un set lungo il percorso.

Jannik Sinner – percorso Montecarlo 2026

  • 2° turno: vs Humbert 6-3, 6-0
  • 3° turno: vs Machac 6-1, 6-7, 6-3
  • Quarti: vs Auger-Aliassime 6-3, 6-4
  • Semifinale: vs Zverev 6-1, 6-4

Carlos Alcaraz – percorso Montecarlo 2026

  • 2° turno: vs Baez 6-1, 6-3
  • 3° turno: vs Etcheverry 6-1, 4-6, 6-3
  • Quarti: vs Bublik 6-3, 6-0
  • Semifinale: vs Vacherot 6-4, 6-4

Quella odierna sarà la 17esima sfida tra le due star del tennis contemporaneo. Alcaraz è avanti 10-6 nei precedenti, ma la sfida resta apertissima. Il match sarà anche una prova generale per il Roland Garros, lo Slam sulla terra rossa che lo scorso anno vide Carlitos battere Jannik in finale, in programma a fine maggio.

Jannik Sinner e l’assalto al numero 1 al mondo

Jannik Sinner ha parlato con lucidità dopo la semifinale vinta contro Zverev: "Sono arrivato qui cercando risposte". Il rosso di San Potito si è detto soddisfatto del percorso, sottolineando la solidità ritrovata e la capacità di gestire i momenti chiave. Sulla finale: massima concentrazione, ma anche leggerezza mentale. "Non ho nulla da perdere", il messaggio chiave. L’obiettivo è uno: giocare libero e provare a riprendersi il numero 1 del mondo. A sostenerlo oggi ci sarà anche una tifosa speciale: a Montecarlo è attesa infatti anche Laila Hasanovic, la sua fidanzata.

Montecarlo, le sensazioni di Carlos Alcaraz

Alcaraz ha descritto Sinner con parole di grande ammirazione, affermando: "Vorrei essere aggressivo in campo esattamente come lui". Ha aggiunto: "Di Jannik prenderei la transizione difesa-attacco, il modo in cui si avvicina alla palla, è qualcosa di incredibile". Ha poi sottolineato: "Incredibile anche il suo atteggiamento aggressivo. Sembra colpisca la palla sempre nel punto dolce della racchetta. Questa è una cosa a cui faccio caso spesso". Infine ha riconosciuto:

"Il servizio di Sinner è migliorato tantissimo, così come il diritto. Tra me e lui non c’è mai un favorito. Io cerco solo di fare del mio meglio in ogni torneo, e penso che Jannik faccia lo stesso. La cosa bella è la continuità che stiamo avendo: ogni volta che ci affrontiamo, alziamo il livello al massimo"

Potrebbe interessarti anche

Sinner-Lehecka miami oggi tv

Sinner-Lehecka, finale ATP Miami in diretta TV: canale, orario, Jannik sogna il record di Federer (col dubbio meteo)

Domani 29 marzo Jannik Sinner sfida il tennista ceco Lehecka nella finale degli ATP ...
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic

Jannik Sinner beffa il Nove, niente Alcaraz-Djokovic gratis in TV: chi trasmette la finale degli Australian Open

Domenica 1° febbraio 2026 a Melbourne va in scena l’ultimo atto del primo Grande Sla...
Jannik Sinner

Sinner-Svrcina, Indian Wells in diretta TV: quando gioca, orario, dove vederla, la voglia di riscatto di Jannik

Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo il tennista altoatesina debutta al Master...
Sinner - Alcaraz

Sinner-Alcaraz, il super match in Corea in diretta TV gratis: canale, orario e streaming

Sabato 10 gennaio a Seoul la partita di esibizione tra il tennista azzurro e lo spag...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Sinner, il viaggio in Asia con Alcaraz e il segreto terribile di Laila Hasanovic

Sinner si prepara a una stagione che può ridisegnare il vertice del tennis mondiale,...
Jannik Sinner

Sinner-Popyrin, Atp Doha in diretta TV: dove vederla, il dubbio sull’orario e Jannik malinconico

Mercoledì 18 febbraio 2026 il tennista azzurro torna in campo e punta ai quarti del ...
Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Laila Hasanovic, party di capodanno (scatenato) senza Sinner: cosa ha fatto la fidanzata di Jannik

Capodanno da separati per la coppia: Laila festeggia in Danimarca con le amiche, Jan...
Jannik Sinner

Sinner, l’ultima vacanza d’amore con Laila Hasanovic: retroscena, foto e l’ovazione per Jannik

Il tennista altoatesino è atterrato in Corea del Sud, dove incasserà quasi 2 milioni...
Sinner-Alcaraz, la finale delle Atp Finals in chiaro gratis dove vederla in diretta tv. La provocazione dello spagnolo

Sinner-Alcaraz, la finale delle Atp Finals in chiaro gratis: dove vederla in diretta tv. La provocazione dello spagnolo

Finale Atp Finals Torino: oggi Sinner contro Alcaraz, ecco orario e dove vedere il m...

Novakid

Inglese per bambini

La forza della tecnologia unito a un metodo didattico certificato

LEGGI

Personaggi

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz
La conduttrice Caterina Balivo

Caterina Balivo
Jannik Sinner

Jannik Sinner
Giulia Bongiorno

Giulia Bongiorno

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963