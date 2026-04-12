Sinner-Alcaraz gratis in TV, la finale di Montecarlo 2026 in diretta in chiaro: chi la trasmette. Mossa a sorpresa di Sky Oggi - 12 aprile 2026v - Sinner sfida Alcaraz nella finale del torneo di Montecarlo: dove vederla in chiaro (gratis), orario, l’assalto di Jannik al numero 1 al mondo.

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Oggi Montecarlo si accende per il match più atteso: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, domenica 12 aprile 2026 alle ore 15:00. È una finale che vale molto: titolo, prestigio e soprattutto la vetta del ranking ATP. Primo confronto tra i due nel 2026, è già una sfida che pesa sull’economia della stagione. Sinner arriva dal Sunshine Double (Indian Wells e Miami) ma con un inizio di anno complicato, segnato dalla semifinale persa agli Australian Open contro Djokovic, torneo poi vinto proprio da Alcaraz. Lo spagnolo invece difende il titolo a Montecarlo, conquistato nel 2025 in finale contro Musetti, e continua a essere il riferimento assoluto sulla terra rossa.

Sinner-Alcaraz oggi, finale Montecarlo: dove vederla in chiaro (gratis) e orario

La finale Sinner-Alcaraz, in programma oggi sul ore 15 sul centrale Court Rainier III, sarà trasmessa in diretta TV e soprattutto in chiaro e gratis su TV8, scelta che rende l’evento accessibile a tutti e rompe la linea delle ultime finali di Sinner, spesso visibili solo su pay TV. Il match sarà disponibile anche su Sky Sport e in streaming.

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Orario: 12 aprile 2026, ore 15:00

12 aprile 2026, ore 15:00 Diretta TV: TV8 (chiaro e gratuito), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

TV8 (chiaro e gratuito), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis Diretta streaming: TV8.it, Sky Go, NOW, Tennis TV

Il cammino di Sinner e Alcaraz nel torneo

Due percorsi dominanti, ma con storie diverse. Sinner ha costruito la sua finale con solidità assoluta, perdendo pochissimo e confermando il livello altissimo dopo il Sunshine Double. Alcaraz invece ha ribadito il suo dominio sulla terra, perdendo appena un set lungo il percorso.

Jannik Sinner – percorso Montecarlo 2026

2° turno: vs Humbert 6-3, 6-0

3° turno: vs Machac 6-1, 6-7, 6-3

Quarti: vs Auger-Aliassime 6-3, 6-4

Semifinale: vs Zverev 6-1, 6-4

Carlos Alcaraz – percorso Montecarlo 2026

2° turno: vs Baez 6-1, 6-3

3° turno: vs Etcheverry 6-1, 4-6, 6-3

Quarti: vs Bublik 6-3, 6-0

Semifinale: vs Vacherot 6-4, 6-4

Quella odierna sarà la 17esima sfida tra le due star del tennis contemporaneo. Alcaraz è avanti 10-6 nei precedenti, ma la sfida resta apertissima. Il match sarà anche una prova generale per il Roland Garros, lo Slam sulla terra rossa che lo scorso anno vide Carlitos battere Jannik in finale, in programma a fine maggio.

Jannik Sinner e l’assalto al numero 1 al mondo

Jannik Sinner ha parlato con lucidità dopo la semifinale vinta contro Zverev: "Sono arrivato qui cercando risposte". Il rosso di San Potito si è detto soddisfatto del percorso, sottolineando la solidità ritrovata e la capacità di gestire i momenti chiave. Sulla finale: massima concentrazione, ma anche leggerezza mentale. "Non ho nulla da perdere", il messaggio chiave. L’obiettivo è uno: giocare libero e provare a riprendersi il numero 1 del mondo. A sostenerlo oggi ci sarà anche una tifosa speciale: a Montecarlo è attesa infatti anche Laila Hasanovic, la sua fidanzata.

Montecarlo, le sensazioni di Carlos Alcaraz

Alcaraz ha descritto Sinner con parole di grande ammirazione, affermando: "Vorrei essere aggressivo in campo esattamente come lui". Ha aggiunto: "Di Jannik prenderei la transizione difesa-attacco, il modo in cui si avvicina alla palla, è qualcosa di incredibile". Ha poi sottolineato: "Incredibile anche il suo atteggiamento aggressivo. Sembra colpisca la palla sempre nel punto dolce della racchetta. Questa è una cosa a cui faccio caso spesso". Infine ha riconosciuto:

"Il servizio di Sinner è migliorato tantissimo, così come il diritto. Tra me e lui non c’è mai un favorito. Io cerco solo di fare del mio meglio in ogni torneo, e penso che Jannik faccia lo stesso. La cosa bella è la continuità che stiamo avendo: ogni volta che ci affrontiamo, alziamo il livello al massimo"

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