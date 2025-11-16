Sinner-Alcaraz, la finale delle Atp Finals in chiaro gratis: dove vederla in diretta tv. La provocazione dello spagnolo
Finale Atp Finals Torino: oggi Sinner contro Alcaraz, ecco orario e dove vedere il match in TV gratis e in streaming (domenica 16 novembre).
È arrivato l’epilogo che tutti speravano: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz per il titolo delle ATP Finals 2025 di Torino. Una finale annunciata, desiderata, quasi inevitabile dopo una stagione in cui i due fenomeni hanno dominato il circuito, dividendosi i palcoscenici dei tornei più importanti. L’appuntamento è fissato per domenica 16 novembre alle ore 18 alla Inalpi Arena di Torino.
Sinner-Alcaraz, ATP Finals Torino: dove vedere la finale in diretta tv, orario, streaming
Sinner-Alcaraz, la finale del Torneo dei Maestri, sarà trasmessa in chiaro gratis oggi 16 novembre su Rai 2, con streaming libero su RaiPlay. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
Una copertura totale per un evento che rappresenta non solo la conclusione della stagione, ma anche un nuovo capitolo della rivalità più avvincente del tennis contemporaneo.
- Dove vederla in diretta TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 (in chiaro)
- Dove vederla in streaming: SkyGo, Now Tv, Tennis Tv, Raiplay
- Orario: ore 18
Il percorso verso la finale
Sinner arriva all’ultimo atto dopo aver sconfitto in semifinale Alex De Minaur con una prestazione brillante, in crescita costante durante il torneo. L’azzurro si è mostrato solido, maturo, padrone del ritmo e del campo: l’ennesima conferma dell’ottimo stato di forma messo in mostra in questa settimana torinese.
Dall’altra parte Alcaraz, che ha appena blindato la sua posizione al comando della classifica Atp, ha liquidato Felix Auger-Aliassime in due set, 6-2 6-4, mostrando potenza, aggressività e una sicurezza impressionante. Lo spagnolo ha dominato il suo girone e si presenta per la prima volta alla finale della Atp finals senza aver mai dato segni di difficoltà.
La provocazione (ironica) di Alcaraz
A rendere ancora più piccante l’attesa della Nitto Atp finals ci ha pensato proprio Alcaraz. Al termine della semifinale, guardando verso il pubblico torinese praticamente tutto schierato per Sinner, ha sorriso e dichiarato: "Domani credo che almeno tre o quattro persone tiferanno per me", scherzando sul tifo assordante del pubblico di casa per Jannik. Una battuta ironica, ma anche un piccolo pungolo, che ha fatto rapidamente il giro dei social e ha dato una sfumatura più frizzante alla vigilia del match.
Sinner: "Ora gioco molto meglio"
Sinner, invece, dopo il match vinto contro De Minaur si è presentato davanti ai microfoni soddisfatto e voglioso di chiudere in grande il suo 2025: "Ho fatto un grande passo in avanti rispetto all’anno scorso. Quest’anno vedendomi giocare devo dire che servo meglio e gioco molto meglio. Questo è il mio giudizio personale su me stesso. La finale di domani? Mi auguro che sia una bellissima partita con un livello di tennis molto alto. Per far questo ci saranno due giocatori in forma. Che vinca il migliore, poi vediamo come va".
Precedenti tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz
Quella di Torino sarà la sesta finale stagionale tra l’italiano e lo spagnolo. In questo 2025, Sinner ha vinto la più prestigiosa — Wimbledon — mentre Alcaraz ha avuto la meglio a Roma, Roland Garros, Cincinnati e US Open. Il bilancio totale parla spagnolo, ma sul cemento indoor l’azzurro ha dimostrato di poter ribaltare ogni pronostico. Finora Sinner e Alcaraz hanno giocato 15 match ufficiali ATP (16 considerando un Challenger del 2019), con un bilancio a favore dello spagnolo. Nel bilancio complessivo ufficiale ATP Alcaraz è avanti 10-5 negli incontri ATP.
- US Open – Alcaraz b. Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4
- Cincinnati – Alcaraz b. Sinner (ritiro)
- Wimbledon – Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
- Roland Garros – Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
- Roma – Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1
- ATP Finals (in programa oggi 16 novembre 2025)
Sinner e Alcaraz chiudono il 2025 del tennis
Torino si prepara dunque ad accogliere un match che ha il sapore della storia. Sinner difende il titolo conquistato nel 2024, Alcaraz punta a chiudere da dominatore un anno eccezionale che l’ha visto conquistare tre Slam – Roland Garros, Australian Open e US Open – e spodestare Sinner dalla posizione numero 1 al mondo. Il match di oggi sarà l’ultimo atto della stagione tennista 2025. Dopo la finale, i top players del circuito si prenderanno qualche settimana di riposo per poi tornare in campo a gennaio 2026 con gli Australian Open. Comunque vada, sarà spettacolo. E stavolta tutti – o quasi tutti, come dice Carlitos – tiferanno per Jannik.
