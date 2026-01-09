Trova nel Magazine
Sinner-Alcaraz, il super match in Corea in diretta TV gratis: canale, orario e streaming

Sabato 10 gennaio a Seoul la partita di esibizione tra il tennista azzurro e lo spagnolo sarà il primo faccia a faccia del 2026: dove vederla in tv e streaming

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il nuovo anno del tennis si riapre all’insegna della rivalità che ha segnato il 2025: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Il tennista altoatesino affronterà il numero uno al mondo a Seoul, in Corea del Sud, in una partita di esibizione che sarà anche il loro primo faccia a faccia dell’anno. Scopriamo quindi dove e quando vedere il match gratis in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.

Sinner-Alcaraz: dove vederla oggi gratis in diretta tv e streaming (sabato 10 gennaio 2026)

Jannik Sinner torna in campo e lo fa contro il suo ‘rivale’ di sempre, Carlos Alcaraz. La stagione 2026 si apre con l’eterna sfida che ha segnato gli ultimi anni del tennis: sabato 10 gennaio 2026 il tennista altoatesino e il campione spagnolo tornano infatti a sfidarsi, seppure in un match non ufficiale. All’Incheon Inspire Arena di Seoul, in Corea del Sud, va in scena lo Hyundai Card Super Match, incontro di esibizione tra il numero due e il numero uno al mondo a caccia della forma migliore in vista dell’Australian Open. La sfida tra Sinner-Alcaraz sarà trasmessa in diretta in chiaro in tv su SuperTennis HD (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su SuperTennix. Il match sarà visibile anche sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SKyGo. Appuntamento alle ore 8:00 italiane (alle 22 andrà in onda la differita su Tv8).

  • 8:00 Sinner – Alcaraz | in diretta in chiaro su SuperTennis HD (in differita su Tv8 alle 22); streaming disponibile su SuperTenniX

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, il match di esibizione e gli Australian Open nel mirino

Come anticipato, la sfida di Seoul tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non sarà una partita ufficiale, ma un match di esibizione con tantissimi spunti di interesse. Si tratta innanzitutto del primo faccia a faccia tra il numero due e il numero uno al mondo del ranking ATP e presumibilmente di quelli che saranno ancora una volta i protagonisti assoluti di questa stagione di tennis con la loro rivalità. L’incontro in Corea sarà dunque importante per capire a che punto è la preparazione fisica degli atleti e per avere qualche indizio in più sul primo appuntamento ufficiale della stagione, vale a dire gli Australian Open 2026, di scena a Melbourne a partire dal prossimo 18 gennaio. Sinner sarà a caccia dell’impresa e del terzo trionfo consecutivo, mentre Alcaraz vorrà assicurarsi l’unico Slam mai vinto in carriera.

