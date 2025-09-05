Sinner-Alcaraz, la rivalità diventa uno show: in streaming su Netflix il 6 Kings Slam e l’ATP trema Il duello tra Sinner e Alcaraz sbarca su Netflix: il 6 Kings Slam di Riyadh promette spettacolo, soldi e polemiche. Un test cruciale per il futuro dell’ATP.

Gli appassionati del tennis lo sanno molto bene: Il Six Kings Slam torna a ottobre a Riad (15-16-17-18 ottobre). Dopo il successo della prima edizione, vinta da Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, il torneo-esibizione saudita riunirà nuovamente sei grandi nomi del tennis: oltre ai due finalisti dello scorso anno, ci saranno anche Novak Djokovic, Jack Draper, Alexander Zverev e Taylor Fritz. A tal proposito, ieri, giovedì 4 settembre 2025, Netflix ha sorpreso tutti con una grande notizia: il torneo sarà trasmesso, per la prima volta, in streaming sulla piattaforma. Un evento unico che Netflix ha annunciato condividendo una locandina con i sei tennisti travestiti da re medievali. Di seguito, tutti i dettagli.

6 Kings Slam, Sinner-Alcaraz (e non solo) tornano a sfidarsi

Ebbene sì, sportivi e ammiratori del tennis, preparatevi! I sei "re" dello slam torneranno a sfidarsi a Riad nella seconda edizione del torneo-esibizione saudita, vinto lo scorso anno da Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Oltre ai due giovani campioni, parteciperanno Novak Djokovic, Jack Draper, Alexander Zverev e Taylor Fritz. L’evento non fa parte del circuito ATP, quindi non assegnerà punti per il ranking, ma garantisce un ingaggio da 1 milione di dollari a ciascun giocatore e un premio di 6 milioni al vincitore. I partecipanti vengono selezionati dall’Arabia Saudita tra i tennisti ancora in attività con più titoli slam. Tuttavia, l’evento solleva critiche per i diritti umani in Arabia Saudita e per il crescente peso economico dei Paesi arabi nello sport. Un fenomeno che potrebbe diventare una minaccia per l’ATP, come già accaduto nel golf con lo scontro tra LIV e PGA.

Quando e dove vedere il torneo 6 King Slam in streaming

Il torneo verrà trasmesso dal 15 al 18 ottobre in streaming solo su Netflix, che rafforza così la sua strategia nello sport live dopo la NFL e la prossima sfida di boxe tra Canelo e Crawford. In passato, i diritti del 6 Kings Slam erano stati condivisi da DAZN, Sky e SuperTennis.

Gli eventi sportivi trasmessi da Netflix

Nell’ultimo periodo, la celebre piattaforma si sta dedicando molto alla trasmissione di eventi sportivi. Basti pensare alla sfida tra Jake Paul e Mike Tyson, seguita da circa 108 milioni di persone, stabilendo un record per la piattaforma. Il 14 novembre 2025, Jake Paul sfiderà il campione mondiale WBA Gervonta "Tank" Davis alla State Farm Arena di Atlanta, in un match trasmesso in esclusiva su Netflix per gli abbonati. Paul (12-1, 7 KO) torna sulla piattaforma dopo il record di 108 milioni di spettatori ottenuto contro Mike Tyson. Davis (30-0-1, 28 KO), soprannominato "il Mike Tyson dei giorni nostri", difenderà la sua imbattibilità. L’evento, organizzato da Most Valuable Promotions, sarà il terzo live di boxe su Netflix in un anno.

