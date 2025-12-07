Sinner ad Abu Dhabi, Formula 1 e show in pista: Laila Hasanovic con papà Hanspeter e il fratello Mark Stamattina il campione italiano ha fatto un tour d'onore nel circuito di F1, coronato da un giro di pista al fianco del pilota Mercedes Kimi Antonelli. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Jannik Sinner si è concesso una parentesi ad alta velocità ad Abu Dhabi, immergendosi per un giorno nel mondo della Formula 1 in occasione del gran finale del Mondiale. Al fianco del numero 2 del tennis mondiale, ovviamente, c’era la fidanzata Laila Hasanovic, ma anche il papà Hanspeter e il fratello Mark, quest’ultimo grande appassionato di motori. A conferma di quanto – nonostante le recenti stoccate di Sinner al fratello – la F1 sia diventata ormai un affare di famiglia. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Sinner, il ‘tour’ ad Abu Dhabi con Laila Hasanovic e famiglia

Oggi Sinner è arrivato all’alba nel paddock di Yas Marina, con look total black e sneakers bianche, direttamente da Dubai (a un’ora di distanza dal circuito) dove sta preparando la nuova stagione ATP. Con lui, come accade sempre più spesso anche lontano dai campi, la compagna Laila Hasanovic: i due hanno trascorso alcuni giorni in coppia negli Emirati, con una tappa anche al Billionaire di Flavio Briatore, prima di decidere di vivere da vicino l’atmosfera dell’ultimo GP dell’anno.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La mattinata di Jannik è stata fitta di impegni: visite ai box, selfie con i piloti, incontri con i team e poi l’appuntamento più adrenalinico, l’hot lap in pista su una Mercedes AMG-GT guidata da Kimi Antonelli. Kimi e Jannik si sono divertiti parecchio a spasso per il circuito, tra curve a tutta velocità e frenate al limite, per poi ritornare nel box Mercedes, dove il giovane pilota italiano ha mostrato al tennista il volante della sua vettura di F1. Ad accompagnare Sinner, nel giro tra i box, c’erano anche il padre Hanspeter, alla sua prima volta a un Gran Premio dal vivo, e il fratello Mark, che invece era già stato ad Imola.

Il giro d’onore nei box e la ‘frecciata’ di Sinner al fratello Mark

Dopo la visita al box Mercedes, Jannik ha concluso il tour nel garage Sauber, fermandosi a chiacchierare con i piloti del team, Ollie Bearman ed Esteban Ocon. La presenza di Sinner al gran finale di Abi Dhabi conferma quindi il suo legame ‘speciale’ con la Formula 1, di cui il tennista è ambasciatore ufficiale (e non va dimenticato che nel board della sua Fondazione siede anche Stefano Domenicali, presidente e CEO del circus). E proprio su questo legame, Sinner aveva scherzato mesi fa, lanciando una frecciata ironica al fratello Mark. Dopo il suo trionfo a Wimbledon, nel discorso di premiazione, il tennista aveva infatti ringraziato Mark dicendo che era in tribuna "solo perché oggi non c’era la Formula 1", alludendo al fatto che in passato il fratello avesse preferito andare a Imola per assistere al GP piuttosto che seguirlo dal vivo agli Internazionali d’Italia. Una stoccata affettuosa, che racconta bene il rapporto speciale tra i fratelli Sinner e la passione per le corse che li unisce.

Potrebbe interessarti anche