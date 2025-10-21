La scienza lo conferma: ci sono film che fanno schizzare il battito alle stelle. Ecco i titoli più terrificanti
Un esperimento scientifico ha misurato il battito degli spettatori e ha incoronato il film più spaventoso di sempre: adrenalina, brividi e terrore. Ecco qual è
Con l’avvicinarsi di Halloween, è naturale cercare il brivido sul divano con qualche film horror. Ma qual è il più spaventoso di sempre? Secondo Science of Scare di quest’anno, il primato va a un titolo in particolare. A confermarlo, un esperimento scientifico, in cui grazie all’uso di strumenti come cardiofrequenzimetri, si è scoperto che provoca sia la frequenza cardiaca media più alta sia i picchi più intensi, consacrandolo, almeno dal punto di vista scientifico, come il film più terrorizzante mai realizzato. Proseguite la lettura per scoprire tutta la classifica.
Sinister è il film più spaventoso di sempre
La scienza ha decretato Sinister di Scott Derrickson come l’horror più spaventoso di sempre, almeno stando a quanto si apprende dal progetto Science of Scare. Lo studio ha coinvolto 250 volontari con cardiofrequenzimetri per misurare le reazioni davanti a diversi film horror, creando un punteggio di terrore basato su frequenza e variazione cardiaca. Sinister ha raggiunto 96 punti, superando di poco Host, ambientato su Zoom, e uno dei soli quattro titoli a superare quota 90. Il film racconta la storia di uno scrittore di cronaca nera che scopre che un massacro avvenuto nella sua nuova casa non appartiene solo al passato. La tensione cresce lentamente fino a far schizzare il battito a 131 pulsazioni al minuto, combinando jump scare e suspense psicologica. Subito dopo in classifica ci sono Host, Skinamarink, Insidious e altri titoli noti come The Conjuring e Hereditary. I film come Weapons risultano meno spaventosi, probabilmente per il tono più "fantasy". Sinister resta imbattuto nel creare picchi di paura, trovando una "frequenza segreta" capace di colpire l’ansia collettiva.
La classifica completa dei film horror più terrificanti e dove vederli in streaming
Questa classifica ha suscitato una certa curiosità e un certo interesse non solo nei lettori ma anche negli amanti dei film horror e del terrore allo stato puro. Dunque, abbiamo deciso di fornirvi l’elenco completo delle pellicole classificate e, soprattutto, vi sveleremo dove vederle in streaming. Almeno, anche voi potrete decidere se diete d’accordo o meno su quanto stilato:
- Sinister (lo trovate in streaming sulle piattaforme Rakuten TV, Prime Video ed Apple TV)
- Host (Prime Video)
- Skinamarink (Prime Video)
- Insidious (Apple TV, Rakuten TV)
- L’evocazione – The Conjuring (Netflix, Prime Video, Rakuten TV, NOW ed Apple TV)
- Hereditary – Le Radici del Male (Apple TV, Prime Video, Rakuten TV)
- Smile 2 (Prime Video, Apple TV, Rakuten TV)
- Smile (Apple TV, Rakuten TV, Prime Video)
- L’esorcismo di Emily Rose (Prime Video, Rakuten TV, Apple TV)
- Talk To Me (Apple TV, Prime Video, Rakuten TV)
