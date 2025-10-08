Valentina Persia torna con il suo One Milf Show: risate, confessioni, ospiti e dove vedere lo spettacolo Valentina Persia torna in prima serata con ironia e comicità, tra ospiti vip, confessioni hot e gag irresistibili che raccontano il mondo maschile e femminile.

E’ una delle mattatrici italiane più amate da quando l’abbiamo vista anni e anni fa in La Sai L’Ultima?, e da allora il pubblico non ha mai smesso di ridere grazie alla sua vena ironica. Valentina Persia è pronta a tornare sul piccolo schermo, a sorprendere e a stupire i telespettatori con il suo Sinceramente Persia – One Milf Show, in onda da giovedì 9 ottobre 2025, per quattro nuove puntate. La comica e attrice romana salirà sul palco con lo stile diretto e irriverente, con cui racconterà il mondo femminile, le differenze tra maschi e femmine e molto altro. Ovviamente, non mancheranno grandi ospiti e sarà possibile anche vederlo in streaming. Di seguito, tutti i dettagli.

Semplicemente Persia – One Milf Show, gli ospiti della prima puntata (9 ottobre 2025)

Valentina Persia è pronta a tornare sul palco con il suo irresistibile Sinceramente Persia – One Milf Show. Dopo il successo dello speciale di gennaio, la comica esplora con ironia, comicità e sincerità il mondo delle donne e degli uomini, parlando di corpo, tempo che passa, giovani, over e di tutto quello che fa ridere e riflettere nella vita di tutti i giorni. Accanto a lei, Omar Fantini e Alessio Viola portano la loro prospettiva maschile, rendendo ogni serata ancora più divertente e interessante. Ogni puntata avrà ospiti diversi: si parte con Belén Rodríguez, Ciro Ferrara e Giuseppe Ninno "Mandrake", per la prima puntata, pronti a mettersi in gioco tra confessioni, sfide e momenti di puro divertimento. Non mancheranno le rubriche più amate dai fan: La pancetta del Paese, per scoprire cosa pensano davvero gli italiani; La post del cuore, dove Valentina risponde ai messaggi dei follower; e L’ultima? La so, una storiella sempre pronta a chiudere lo spettacolo con il sorriso.

Chi è Valentina Persia e dove vedere One Milf Show in streaming

Valentina Persia, nata a Roma il 1° ottobre 1971, è una comica, attrice e ballerina italiana. Ha iniziato la carriera nel 1985 e si è diplomata ballerina solista nel 1990 all’Accademia Nazionale di Danza. Ha esordito in televisione nel 1994 con La Sai l’Ultima? e ha partecipato a numerosi programmi tra cui Sotto a chi tocca, Ci vediamo su Rai Uno e E io pago. Ha recitato in film e serie come L’onore e il rispetto e Caterina e le sue figlie. Nel 2021 ha conquistato il secondo posto a L’Isola dei Famosi. Recentemente è apparsa in Tale e quale show, Only Fun – Comico Show e adesso è carica più che mai per questo suo nuovo spettacolo, Sinceramente Persia – One Milf Show. Potrete vederlo ogni giovedì dal 9 ottobre 2025 su NOVE (canale 9 DTT, Sky 149, tivùsat 9) e in anteprima streaming su Discovery+ dal 2 ottobre.

