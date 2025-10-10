Simone Susinna a Belve, dal bacio a Michele Morrone alla stoccata a De Martino: perché sarà un'intervista esplosiva L'attore siciliano sarà uno degli ospiti della nuova edizione di Belve di Francesca Fagnani: ecco chi è e perché la sua intervista sarà esplosiva.

Il cast di ospiti della nuova edizione di Belve vede aggiungersi un altro tassello. Dopo il nome di Isabella Rossellini, filtrato nella giornata di ieri, un nuovo ospite avrebbe detto "sì" a Francesca Fagnani e siederà sullo scomodo sgabello del programma di Rai 2, in partenza martedì 28 ottobre 2025. Si tratta di Simone Susinna, attore e sex symbol del cinema italiano, secondo quanto svelato poche ore fa dal sito DavideMaggio.it.

Belve 2025, Simone Susinna tra gli ospiti della nuova edizione

Man mano che si avvicina la data di debutto, il parterre di ospiti di Belve inizia a definirsi. Dopo l’indiscrezione sulla partecipazione di Belen Rodriguez, che avrebbe accettato l’invito della Fagnani, e dopo quella sull’attrice Isabella Rossellini, arriva anche un terzo nome. Susinna, classe 1993, avrebbe accettato di sottoporsi al fuoco di domande "graffianti" della giornalista. La sua intervista – scrive Maggio – è stata registrata ieri pomeriggio negli studi Rai di Roma.

Chi è Simone Susinna: dall’Isola dei Famosi al bacio con Michele Morrone

Siciliano doc (è nato a Lineri, in provincia di Catania), Susinna ha iniziato la sua carriera come modello per brand celebri come Armani, D&G e Richmond, per poi avvicinarsi al mondo della recitazione. Il grande pubblico, però, l’ha conosciuto grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2017, quando si classificò al secondo posto nel reality di Canale 5 alle spalle di Raz Degan. In quell’edizione instaurò un rapporto "speciale" con l’influencer Giulia Calcaterra e con la pornostar Malena. Tornato in Italia, ha raccontato che l’esperienza in Honduras lo ha profondamente cambiato, rappresentando un prima e un dopo nella sua vita: "Lì sono diventato uomo. Ho lasciato proprio quel mondo di apparenze, il ragazzo viziato e narcisista".

Negli ultimi anni ha collezionato diverse apparizioni televisive: lo scorso maggio, ad esempio, è stato ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio su Rai 1, dove ha confidato alcuni ricordi della sua giovinezza in Sicilia: "Tutti i ragazzini andavano a giocare a calcio in strada, mentre io non vedevo l’ora di tornare a casa e prepararmi il look per il giorno dopo per andare a scuola".

A Belve era già passato anche Michele Morrone, collega e amico sul set di Susinna, protagonista di un’intervista rimasta celebre per aver raccontato del film Altri 365 giorni, in cui i due si scambiarono un bacio diventato virale. Quel bacio – che Susinna definì "il più bello della sua vita" – fece scalpore e alimentò a lungo indiscrezioni su un possibile legame sentimentale, poi smentito da entrambi.

Attualmente single, l’attore 32enne in passato ha avuto storie d’amore più o meno importanti con diverse vip, da Mariana Rodriguez a Elisa Visari. Nel 2016 il suo nome è stato accostato anche a quello di Barbara D’Urso, ma la presunta relazione non ha mai trovato conferma.

Da segnalare anche una frecciata sentimentale rivolta a Stefano De Martino, che frequentò Mariana Rodriguez poco dopo la fine della relazione con Susinna. Nello stesso giorno in cui furono pubblicati gli scatti di De Martino e Mariana insieme, Simone scrisse su Instagram: "Dalle stelle alle stalle". Molti l’hanno interpretato come una chiara bordata all’attuale conduttore di Affari Tuoi.

Il cast di ospiti di Belve 2025: Belen, Isabella Rossellini e gli altri papabili

Oltre a Susinna, Belen Rodriguez e Isabella Rossellini, il gossip attorno alla nuova edizione di Belve ha fatto circolare altre anticipazioni, più o meno fondate. Tra i papabili per un’intervista con Francesca Fagnani ci sarebbero anche Barbara D’Urso, Paolo Bonolis, Rocío Morales, Teo Mammucari e Fabio Fognini. Al programma parteciperà anche Maria De Filippi, alla prima esperienza da ospite fissa in Rai. La conduttrice di Amici avrà un ruolo tutto suo in tutta la stagione di Belve, ma non farà parte del cast di intervistati.

