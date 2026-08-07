“Ho creduto di non poter rivedere più la mia famiglia”, Simone Nolasco e il messaggio dopo il brutto incidente. Poi ringrazia chi lo ha salvato
Il ballerino e coreografo condivide il racconto sui social dopo il ricovero: tanta paura, ma anche gratitudine per una seconda possibilità ricevuta dalla vita.
Grande paura per Simone Nolasco, volto amatissimo di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino e coreografo 33enne ha raccontato – in un post su Instagram – la terribile esperienza che lo ha costretto in ospedale e racconta ai suoi follower il terrore vissuto in quei momenti. Una riflessione intensa sulla fragilità della vita, che nasce dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto, spiegando di aver temuto per pochi istanti di non poter rivedere più le persone amate. Un messaggio sentito, profondo e che fa riflettere, soprattutto sull’essere grati alla vita.
Simone Nolasco, il messaggio ai fan dopo l’incidente: "Sono grato alla vita"
Simone Nolasco ha raccontato sui social il grande spavento vissuto dopo un incidente automobilistico, pubblicando una foto dal letto di un ospedale. Il ballerino e coreografo 33enne, noto per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha scelto di mostrarsi sorridente per rassicurare i suoi follower, ma dalle sue parole emerge la paura provata in quei momenti: "Sapete quando si dice ‘mi è passata la vita davanti?’ Ecco, ieri è esattamente ciò che mi è accaduto. Per una manciata di secondi ho creduto di non poter rivedere più la mia famiglia, i miei amici , i colori , il mio cagnolino, il sole. Per una manciata di secondi ho creduto che quelli fossero gli ultimi." Il ballerino non ha voluto raccontare nei dettagli cosa sia successo, ma ha condiviso una profonda riflessione sul valore della vita: "È per questo che sono qui a raccontarvi questa storia non troppo felice, perché la vita è fatta anche di questo, di momenti in cui il panico prende il sopravvento, la paura ti schiaccia e ti può capitare l’impossibile, ma nonostante ciò la cosa più bella è che io possa aprire gli occhi oggi e guardare il sole. Non so chi mi ha protetto ieri in quella macchina, ma so che sono così grato alla vita per avermi dato l’opportunità di poter essere ancora qui a raccontarlo."
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Nolasco ha poi sottolineato come un’esperienza simile possa cambiare il modo di guardare alle cose: "Purtroppo è una grande verità, quella per la quale quando stai per perdere tutto dai veramente valore alle cose e nonostante io sia sempre stato innamorato della Vita, posso dire che da oggi voglio vivere ogni centesimo di secondo ricordandomi sempre di quanto sono fortunato semplicemente ad esserci". Infine, ha invitato tutti a concentrarsi sulle cose davvero importanti nella vita: "Lasciamo da parte quello che é superfluo, lasciamo da parte gli stress inutili, le incomprensioni, usciamo fuori facciamoci bagnare dalla pioggia, accechiamoci col sole, siamo vivi". Il ballerino ha poi ringraziato "le persone che ieri mi hanno letteralmente salvato la vita e i medici che continuano con amore a prendersi cura di me" e la sua famiglia che, come ha scritto, "è tutta la mia vita".
L’affetto di Amici e colleghi per Simone Nolasco
Dopo le sue parole sono arrivati numerosi messaggi di affetto da parte di amici e colleghi del mondo della danza e di Amici, tra cui Giulia Stabile, Elena D’Amario, Mattia Zenzola, Anna Pettinelli, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta.
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