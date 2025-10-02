Simone Montedoro in un dramma familiare da incubo: questa serie Tv su RaiPlay vi terrà col fiato sospeso Nel catalogo di RaiPlay arriva una serie di Andrea Porporati con Simone Montedoro e Vanessa Incontrada: una storia intensa che esplora i legami familiari.

Nel grande mondo delle serie tv italiane, ne spicca una nel catalogo di RaiPlay. La miniserie di Andrea Porporati sorprende non solo per il mix di sensazioni che suscita, ma anche per il modo in cui racconta emozioni come dolore, coraggio e rinascita. Con un cast che include anche Simone Montedoro, questo progetto riesce a coinvolgere senza strafare, catturando l’attenzione degli spettatori episodio dopo episodio. Di seguito, troverete tutti i dettagli e capirete di cosa stiamo parlando.

Simone Montedoro protagonista della serie Come Una Madre

Stiamo parlando di Come una Madre, una miniserie di sei episodi diretta da Andrea Porporati, trasmessa su Rai 1 nel 2020. Angela Graziani (Vanessa Incontrada) è un’assistente sociale che, dopo la tragica morte del figlio Matteo, si rifugia sull’isola toscana dove è cresciuta per cercare pace e consolazione. Qui incontra Elena, una madre single di due bambini, Bruno e Valentina. Quando Elena le affida i figli per qualche ora, tutto cambia perché la donna viene uccisa e Angela viene ingiustamente accusata. Costretta, quindi, a fuggire, Angela fa di tutto per proteggere i bambini e cerca di scoprire il vero colpevole. La storia esplora la maternità in senso molto ampio: infatti, Angela, pur non essendo madre biologica, costruisce un legame molto profondo con i bambini, trovando in loro la forza per affrontare il dolore e andare avanti.

A rendere tutto ancora più toccante c’è Lino Vargas (Simone Montedoro), l’ex marito di Angela, con un passato drammaticamente difficile alle spalle, e cerca in tutti i modi di riscattarsi. La sua presenza mostra come anche chi ha commesso errori possa provare a rimettersi in gioco, tra sfide e ombre del passato.

Curiosità sulla serie Come una Madre e dove vederla in streaming

Uno dei principali punti di forza della serie Come una Madre è l’ambientazione, considerata come un vera protagonista. Gran parte delle riprese è stata realizzata in Calabria, tra coste, borghi e paesaggi montani, per creare atmosfere che riflettessero il vissuto interiore dei personaggi. Sono state coinvolte anche realtà locali, come l’impresa "Nido di Seta", che ha fornito materiali autentici per le scenografie. Vanessa Incontrada (Angela) ha interpretato un ruolo delicato, affrontando il tema del lutto materno con grande rispetto. L’attrice ha raccontato anche un episodio sul set con i piccoli attori, in cui ha dovuto rimproverarli per girare una scena drammatica. Per quanto riguarda Simone Montedoro (Lino Vargas), invece, si può dire che ha portato sullo schermo un personaggio segnato non solo dalla perdita del figlio, ma anche da un difficile retaggio familiare.

Potrete vedere questa serie, Come Una Madre, in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

