Simone Montedoro oltre Il Paradiso delle Signore: è uno psicologo su Netflix L’attore è tra i protagonisti di ‘Io sono la fine del mondo’, una commedia satirica del 2025 veramente imperdibile che lo vede in vesti mai indossate prima.

Simone Montedoro è senza alcun dubbio un attore capace di conquistare il pubblico con versatilità, intensità e umorismo, proprio come ha dimostrato nel corso degli anni nelle sue diverse partecipazioni a film e fiction di grande successo. La sua carriera è costellata da produzioni televisive amatissime, che vanno da Don Matteo al più recente Paradiso delle Signore, ma anche di esperienze cinematografiche nuove e inedite come Io sono la fine del mondo, il film attualmente disponibile su Netflix che lo vede tra i protagonisti nel ruolo inedito e affascinante di uno psicologo: scopriamo di più.

Simone Montedoro, dal successo televisivo al cinema

Classe 1973 e originario di Roma, Simone Montedoro ha iniziato la sua carriera in teatro prima di approdare nel mondo della televisione. La vera svolta è infatti arrivata con il Capitano Giulio Tommasi, personaggio da lui interpretato per molto tempo in Don Matteo, che lo ha reso uno dei volti più amati della fiction italiana. Da quel momento, Montedoro ha partecipato a numerose produzioni di successo, confermandosi come un attore capace di affrontare registri differenti, dalla commedia, all’azione fino al dramma.

Recentemente ha fatto il suo ingresso nel Paradiso delle Signore, arricchendo ulteriormente il cast di una delle soap italiane più seguite e amate di sempre. Ma la carriera di Montedoro non si limita alla televisione: nel film Io sono la fine del mondo l’attore veste i panni di uno psicologo, regalando al pubblico una performance diversa dal solito, che mette in luce la sua capacità di calarsi in ruoli complessi e sfaccettati.

Io sono la fine del mondo, il film con Simone Montedoro su Netflix

Io sono la fine del mondo è un film del 2025 che mescola dramma, comicità, satira e introspezione psicologica, portando sullo schermo una storia capace di scuotere e far riflettere con una buona dose di ironia. Ambientato tra Roma e Palermo, il film segue la storia di Angelo, un autista notturno che si guadagna da vivere portando a casa adolescenti ubriachi dopo le serate nei locali. La sua vita prende una svolta inaspettata quando la sorella Anna, rimasta a Palermo, lo chiama con una richiesta: prendersi cura dei genitori anziani, Franco e Rita, mentre lei è in vacanza. Inizialmente riluttante (anche a causa dei ricordi dolorosi dell’adolescenza) Angelo accetta l’incarico, cogliendo però l’occasione per ‘vendicarsi’ dei genitori, risentito per le rigide regole imposte durante la sua crescita.

Accanto a Montedoro, nel cast troviamo artisti e comici come Angelo Duro, Giorgio Colangeli, Matilde Piana, Marilù Pipitone, Evelyn Famà, Angelo Russo e Carlo Ferreri. Il film è attualmente disponibile per la visione in streaming su Netflix.

