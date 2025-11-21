NBA su Amazon Prime Video: Fontecchio alla conquista di Philadelphia e Jokic contro Durant Simone Fontecchio non si ferma più nei tiri da 3, guadagnandosi un soprannome "particolare"; Nikola Jokic sfida Kevin Durant in cima alla classifica a Ovest

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Programma ghiottissimo per gli appassionati di Basket NBA, con due sfide ad altissimo tasso di spettacolarità disponibili per i clienti Amazon: su Prime Video andranno infatti in onda Denver Nuggets – Houston Rockets alle 3.30 della notte di sabato 22 novembre, mentre alle 19.00 di domenica 23 i Miami Heat del nostro Simone Fontecchio ospiteranno i Philadelphia 76ers.

Simone Fontecchio spettacolare da 3 punti in NBA con i Miami Heat in streaming su Amazon Prime Video

Oltreoceano il nostro Simone Fontecchio sta incantando i palazzetti di mezza NBA. Pur entrando spesso dalla panchina, il nativo di Pescara vanta percentuali al tiro davvero ragguardevoli, soprattutto da oltre l’arco. L’ex, tra le altre, di Olimpia Milano e Vanoli Cremona, è quinto per tiri da tre punti riusciti in tutta la NBA con un incredibile 50% (37/74). Queste prodezze balistiche hanno portato i telecronisti USA a coniare per lui un simpatico nomignolo, fondendo la parola "three", tre in inglese, con la parte finale del coglione, "-mone", dando vita a "Threemone". Se per loro, però, non è altro che un gioco di parole, tra i parlanti italiani ha da subito suscitato quantomeno ilarità, vista l’assonanza con un termine non particolarmente edificante proveniente dal dialetto barese.

Facezie linguistiche a parte, Simone Fontecchio e i suoi Miami Heat scenderanno in campo nella serata di domenica 23 novembre, precisamente alle 19.00, per la sfida contro i Philadelphia 76ers, visibile in streaming su Amazon Prime Video. Al commento Alessandro Mamoli e Tommaso Marino.

Jokic contro Durant: Denver ospita Houston

Per i nottambuli, invece, il calendario offre una vera e propria chicca: Nikola Jokic, mattatore anche quest’anno in NBA con medie da capogiro, contro Kevin Durant: palla a due tra Denver Nuggets e Houston Rockets nella notte tra venerdì 21 e sabato 22, alle 3.30 del mattino. Contro i Chicago Bulls è arrivata l’ennesima prestazione da capogiro con 36 punti, 18 rimbalzi e 13 assist, grazie alla quale ha superato un gigante come Wilt Chamberlain per partite in regular season da almeno 30+15+10 nella storia della NBA. Dall’altro lato Kevin Durant e i suoi Houston Rockets stanno vivendo un periodo di assoluta grazia: col successo contro i Cleveland Cavaliers (anche grazie ai 28 punti del turco Alperen Sengun), i texani hanno inanellato la quinta vittoria consecutiva, issandosi al terzo posto a Ovest, proprio sotto ai Nuggets.

Palla a due tra Houston Rockets e Denver Nuggets alle 3.30 di sabato 22 novembre, con commento affidato alla coppia Matteo Gandini-Andrea Trinchieri.

