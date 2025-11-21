Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

NBA su Amazon Prime Video: Fontecchio alla conquista di Philadelphia e Jokic contro Durant

Simone Fontecchio non si ferma più nei tiri da 3, guadagnandosi un soprannome "particolare"; Nikola Jokic sfida Kevin Durant in cima alla classifica a Ovest

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Programma ghiottissimo per gli appassionati di Basket NBA, con due sfide ad altissimo tasso di spettacolarità disponibili per i clienti Amazon: su Prime Video andranno infatti in onda Denver Nuggets – Houston Rockets alle 3.30 della notte di sabato 22 novembre, mentre alle 19.00 di domenica 23 i Miami Heat del nostro Simone Fontecchio ospiteranno i Philadelphia 76ers.

Simone Fontecchio spettacolare da 3 punti in NBA con i Miami Heat in streaming su Amazon Prime Video

Oltreoceano il nostro Simone Fontecchio sta incantando i palazzetti di mezza NBA. Pur entrando spesso dalla panchina, il nativo di Pescara vanta percentuali al tiro davvero ragguardevoli, soprattutto da oltre l’arco. L’ex, tra le altre, di Olimpia Milano e Vanoli Cremona, è quinto per tiri da tre punti riusciti in tutta la NBA con un incredibile 50% (37/74). Queste prodezze balistiche hanno portato i telecronisti USA a coniare per lui un simpatico nomignolo, fondendo la parola "three", tre in inglese, con la parte finale del coglione, "-mone", dando vita a "Threemone". Se per loro, però, non è altro che un gioco di parole, tra i parlanti italiani ha da subito suscitato quantomeno ilarità, vista l’assonanza con un termine non particolarmente edificante proveniente dal dialetto barese.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Facezie linguistiche a parte, Simone Fontecchio e i suoi Miami Heat scenderanno in campo nella serata di domenica 23 novembre, precisamente alle 19.00, per la sfida contro i Philadelphia 76ers, visibile in streaming su Amazon Prime Video. Al commento Alessandro Mamoli e Tommaso Marino.

Jokic contro Durant: Denver ospita Houston

Per i nottambuli, invece, il calendario offre una vera e propria chicca: Nikola Jokic, mattatore anche quest’anno in NBA con medie da capogiro, contro Kevin Durant: palla a due tra Denver Nuggets e Houston Rockets nella notte tra venerdì 21 e sabato 22, alle 3.30 del mattino. Contro i Chicago Bulls è arrivata l’ennesima prestazione da capogiro con 36 punti, 18 rimbalzi e 13 assist, grazie alla quale ha superato un gigante come Wilt Chamberlain per partite in regular season da almeno 30+15+10 nella storia della NBA. Dall’altro lato Kevin Durant e i suoi Houston Rockets stanno vivendo un periodo di assoluta grazia: col successo contro i Cleveland Cavaliers (anche grazie ai 28 punti del turco Alperen Sengun), i texani hanno inanellato la quinta vittoria consecutiva, issandosi al terzo posto a Ovest, proprio sotto ai Nuggets.

Palla a due tra Houston Rockets e Denver Nuggets alle 3.30 di sabato 22 novembre, con commento affidato alla coppia Matteo Gandini-Andrea Trinchieri.

Potrebbe interessarti anche

NBA su Amazon Prime Video: Simone Fontecchio sfida New York; Curry Vs Wembanyama

NBA su Amazon Prime Video: Simone Fontecchio sfida New York; Curry Vs Wembanyama

Simone Fontecchio prova a prendersi in spalla i Miami Heat al debutto in NBA Cup, me...
Lo sport in TV oggi, martedì 11 novembre 2025: Musetti sfida De Minaur (ma c'è anche Alcaraz)

Lo sport in TV oggi, martedì 11 novembre 2025: Musetti sfida De Minaur (ma c'è anche Alcaraz)

Gli eventi sportivi in onda oggi, martedì 11 novembre 2025: grandi appuntamenti a To...
Simone Fontecchio contro Steph Curry: cosa succede nel basket NBA

Simone Fontecchio contro Steph Curry: cosa succede nel basket NBA

I migliori eventi sportivi in onda oggi, mercoledì 19 novembre 2025: sfida sotto can...
Lo show della NBA arriva su Prime Video: accordo di 11 anni per la pallacanestro americana

Lo show della NBA arriva su Prime Video: accordo di 11 anni per la pallacanestro americana

Lo spettacolo del basket americano sbarca in Italia per i clienti Amazon Prime senza...
Stasera in tv (13 novembre), Geppi Cucciari rimane da sola: cosa le succede stasera

Stasera in tv (13 novembre), Geppi Cucciari rimane da sola: cosa le succede stasera

Cosa vedere in TV stasera, giovedì 13 novembre 2025? Nella serata di grande sport de...
Lo sport in TV oggi, martedì 21 ottobre 2025: super-sfida in Nba, LeBron James contro Steph Curry

Lo sport in TV oggi, martedì 21 ottobre 2025: super-sfida in Nba, LeBron James contro Steph Curry

I grandi match sportivi in onda stasera, martedì 21 ottobre 2025: oltre alla Champio...
NBA su Prime Video: i Lakers senza Lebron e Doncic nella tana dei Grizzlies

NBA su Prime Video: i Lakers senza Lebron e Doncic nella tana dei Grizzlies

I gialloviola di Los Angeles devono fare i conti con la pesante assenza della loro s...
Lo sport in TV oggi, giovedì 23 ottobre 2025: Curry contro Jokić e l'Olimpia tenta la risalita in Eurolega

Lo sport in TV oggi, giovedì 23 ottobre 2025: Curry contro Jokić e l'Olimpia tenta la risalita in Eurolega

I migliori eventi sportivi in onda giovedì 23 ottobre 2025: tanto calcio europeo con...
Lo sport in TV oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Cobolli, Sonego e Darderi a Parigi Bercy (aspettando Sinner): dove vederli

Lo sport in TV oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Cobolli, Sonego e Darderi a Parigi Bercy (aspettando Sinner): dove vederli

Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 27 ottobre 2025: parte il Master 1000 della...

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Vacanze parigine

Ecco il posto privilegiato per esplorare la città

LEGGI

Personaggi

Carlo Gussalli Beretta

Carlo Gussalli Beretta
Jeff Bezos

Jeff Bezos
John McCook, chi è Eric Forrester di Beautiful

John McCook
Ignazio Boschetto, Il Volo

Ignazio Boschetto

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963