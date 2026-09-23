Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico nomina Signorini, viene censurato (di nuovo) e sbotta: "Non possiamo parlare di niente!" Il conduttore figlio di Walter Chiari dopo nemmeno una settimana nella Casa ha già il primato di concorrente più silenziato: cosa è successo questa volta

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Simone Annicchiarico ha già vinto il premio per il concorrente più censurato del Grande Fratello Vip 2026/27. I concorrenti sono entrati nella Casa più spiata d’Italia da nemmeno una settimana, ma il conduttore, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli si è visto abbassare il microfono dalla regia mentre parlava già diverse volte. E nessuna di queste volte è passata inosservata agli occhi del pubblico che seguiva da casa la diretta h24.

Simone Annicchiarico parla di Signorini e scatta la "censura" del Grande Fratello

Anche perché, ogni volta, c’era un personaggio noto nominato da Annicchiarico di mezzo. L’ultima di queste uscite "censurate" è avvenuta qualche ora fa.

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"Mi hanno incastrato a venire qua dicendomi: ‘Abbiamo cambiato tutto da quando non c’è più Signorini, adesso c’è Ilary'", ha detto, come sempre in modo del tutto spontaneo Annicchiarico che si è trovato però davanti la faccia di Jonathan Kashanian pronto a interromperlo con un sintetico ma chiarissimo: "Non puoi".

Il coinquilino però ha reagito esasperato: "Sono nomi, ragazzi. Non ho insultato nessuno. Se arriviamo a questo punto non possiamo parlare di niente. Parliamo a gesti".

Annicchiarico nei giorni scorsi aveva avuto il microfono abbassato anche perché aveva nominato in modo scherzoso Maria De Filippi e ancora mentre parlava di una vicenda personale, una storia d’amore del passato in cui aveva fatto semplicemente i nomi di battesimo dei protagonisti, poi un’altra volta ha fatto nome e indirizzo di un ristorante di Trastevere che frequenta. Megan Ria invece ha avuto il microfono muto mentre parlava di Amici di Maria De Filippi, raccontando che anche i ragazzi in casetta sono chiusi lì e non possono uscire, e Giancarlo Danto è stato censurato mentre nominava Instagram. Insomma, dura la vita dei vipponi. Ma è vero, come ha sbottato Annicchiarico che "non si può dire niente" nella Casa?

Ci sono in effetti regole precise su alcune cose che non possono essere dette e sono regole pensate anche a tutela dei concorrenti e stabilite sulla base di esperienze del passato quando alcuni concorrenti si sono ritrovati una volta usciti dalla Casa più spiata d’Italia ad affrontare gli strascichi legali di quanto detto dentro.

Ma quali sono dunque gli argomenti proibiti? Secondo quanto riporta Fanpage è vietato citare volti noti dello spettacolo e in generale persone estranee al reality ma, come si è visto nei casi citati è vietato anche parlare di brande, esercizi commerciali, per evitare accuse di pubblicità occulta, stesso motivo per cui è vietato anche nominare singole piattaforme social a cui si può accennare solo in termini generici.

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