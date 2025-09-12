Simona Ventura, ufficiale: Grande Fratello stravolto con tre concorrenti storici. Cosa cambia Stando alle ultime indiscrezioni online, il format della nuova edizione potrebbe prevedere l'ingresso di alcuni nomi noti. Ma in un ruolo del tutto inedito. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Il Grande Fratello è pronto a voltare pagina, e lo fa mettendo al timone Simona Ventura e aggiungendo un tocco di imprevedibilità. Infatti, secondo quanto svelato da recenti indiscrezioni online, l’edizione 2025 del reality show di Canale 5 dovrebbe accogliere anche tre ex concorrenti storici della trasmissione. Che saranno impegnati in un ruolo decisamente non ‘classico’, capace di sconvolgere le dinamiche del gioco (e intrattenere parecchio il pubblico da casa). Ecco di seguito tutti i dettagli.

Simona Ventura, la novità con tre concorrenti ‘storici’ al Grande Fratello

Quello annunciato dal sito di Davide Maggio, oggi, è un rumor davvero inatteso sul funzionamento del prossimo Grande Fratello. Il reality affidato a Simona Ventura, che tornerà alle origini reclutando concorrenti esclusivamente non noti (i cosiddetti ‘Nip’), sembra infatti pronto a chiamare in causa tre vecchie ‘glorie’ del programma per rendere ancora più entusiasmanti le puntate. E questo già a partire dal primissimo episodio, previsto per lunedì 29 settembre.

In sostanza, tre ex concorrenti del Gf dovrebbero sbarcare nello show, ma non saranno impegnati attivamente nel gioco. Dovrebbero invece creare una sorta di ‘panel’ di commentatori, pronti a giudicare e punzecchiare i veri concorrenti dall’alto della propria esperienza pregressa nella Casa. Secondo Davide Maggio, la produzione starebbe pensando nello specifico a tre donne (ma i nomi non sono ancora noti). E le tre commentatrici dovrebbero rimanere le stesse nel corso di tutte le puntate. Non è da escludere, però, che il Grande Fratello decida di far ruotare gli ex famosi, inserendo ogni volta nuovi nomi per dare più imprevedibilità a questa dinamica.

Come cambia il Grande Fratello 2025

Intanto, dietro le quinte, Simona Ventura e la squadra del Grande Fratello hanno messo a punto una trasformazione che mira a riconquistare i fan della prima ora e a coinvolgere nuovo pubblico. La svolta principale è il ritorno alle storie di persone comuni: niente influencer, parenti di vip o personaggi già noti. Solo sconosciuti, pronti a raccontare la vita vera davanti alle telecamere e a fare della quotidianità e dell’autenticità il vero motore dello show.

Anche le dinamiche delle eliminazioni torneranno alle origini, con votazioni esclusivamente tramite sms. Un modo per limitare l’influenza eccessiva dei gruppi organizzati sui social, e garantire un meccanismo di voto più trasparente e controllato, come ai tempi delle prime storiche edizioni. E proprio per questo, non ci sarà neanche una rubrica dedicata ai social, come accaduto invece negli ultimi anni con Giulia Salemi e Rebecca Staffelli. Infine, la durata dello show tonerà decisamente ‘normale’, cioè non oltre i 100 giorni.

