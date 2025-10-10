Simona Ventura: “Signorini? Un eroe della TV”. E svela il suo ruolo segreto al Grande Fratello La conduttrice del reality Mediaset ha difeso il predecessore in un'intervista concessa a un noto settimanale. Poi la rivelazione sul suo lavoro dietro le quinte.

Simona Ventura rompe il silenzio e prende le difese di Alfonso Signorini. Intervistata dal settimanale Gente, la nuova regina del Grande Fratello ha messo subito in chiaro il rispetto che nutre per il conduttore che l’ha preceduta su Canale 5. La Ventura non accetta confronti sminuenti, e difende a spada tratta il lavoro del collega, messo alla prova per anni dalla durata ‘monstre’ del reality. E non sono mancate le rivelazioni sul ruolo ‘nascosto’ che la conduttrice sta svolgendo dietro le quinte. Vediamo qui sotto i dettagli.

Simona Ventura, le parole al miele per il predecessore Alfonso Signorini

Una Simona Ventura agguerrita e carichissima è stata intervista in esclusiva dal settimanale Gente. Ha parlato della sua esperienza in corso al Grande Fratello, rivoluzionato quest’anno grazie (anche) al suo ruolo di conduttrice d’eccezione. Ma a una domanda ‘scomoda’ sul suo predecessore, Alfonso Signorini – che avrebbe ottenuto risultati "un po’ così così" negli ultimi anni – SuperSimo ha risposto con estremo senso di solidarietà: "Non è assolutamente vero…Alfonso ha fatto un lavoro eccellente". Spiegando poi che il collega ha dovuto sopportare sei mesi di messa in onda all’anno per sei edizioni: "Non dimentichiamoci che ha fatto sei mesi all’anno di Grande Fratello Vip per sei anni…In totale fanno tre anni di diretta…Per me è un vero eroe della Tv".

A seguire, l’intervista ha riportato in primo piano il confronto con altre grandi professioniste della televisione, come Barbara d’Urso, che hanno preceduto la Ventura nella conduzione del Gf. Sull’ex regina di Pomeriggio 5 Simona ha ammesso che "sta vivendo una nuova rinascita in Tv", per poi aggiungere una riflessione quasi filosofica: "Ritengo che siamo tutti e tutte azioni in Borsa, un periodo toro e un periodo orso" (nel gergo finanziario, toro indica un ottimo periodo, mentre orso definisce un momento di crisi, ndr). Per questo, ha precisato, è fondamentale avere sempre un piano B.

Il ruolo ‘nascosto’ di Simona Ventura al Grande Fratello

Ma la vera sorpresa dell’intervista è arrivata quando la Ventura ha svelato il suo ruolo dietro le quinte al Gf. "Siamo una grande squadra e firmo anche io il programma", ha detto la conduttrice. "Non metto becco…Del resto ho ricevuto mandato da Mediaset…Io ascolto tutto quello che mi si dice…Ma poi ho la mia idea, e insieme troviamo sempre una quadra". Nessuna fuga in solitaria, insomma, ma tanta capacità di ascoltare, collaborare e giocare di squadra. Un mix che, se Simona reggerà alla pressione delle inevitabili polemiche e delle aspettative del pubblico, potrebbe riportare il Grande Fratello ai fasti delle stagioni migliori.

