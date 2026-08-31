Roast in Peace 2: Simona Ventura si fa "cucinare" nello show comedy di Prime Video che nasconde più di una sorpresa nel cast La conduttrice sarà tra le cinque "celebrità defunte" di cui alcuni maestri della risata si prenderanno gioco nelle varie puntate

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Il 18 settembre torna ufficialmente il comedy show di Prime Video Roast in Peace, con una stagione 2 ricca di novità e di nuove celebrità "recentemente dipartite" di cui prendersi gioco, come Simona Ventura. La conduttrice si unisce agli altri 4 colleghi, Alessandro Borghese, Fedez, Giuseppe Cruciani e Asia Argento, pronta per essere "cucinata" a dovere da un roster di comici senza nessun pelo sulla lingua. Come sempre, a presentare lo show ci sarà Michela Giraud. Vi lasciamo qui sotto il trailer ufficiale di Roast in Peace 2.

Simona Ventura tra i vip "cucinati" in Roast in Peace 2

Mancano davvero pochi giorni al ritorno di Roast in Peace: il 18 settembre in streaming su Prime Video arriverà la stagione 2 di uno tra i comedy show più irriverenti e caustici. Cinque celebrità pronte a farsi ricordare con ironia e irriverenza da quattro comici senza peli sulla lingua, che si sfideranno a chi riuscirà a far ridere di più il pubblico con originali "cattiverie". Quest’anno, i vip sulla graticola saranno Simona Ventura, Giuseppe Cruciani, Fedez, Asia Argento e Alessandro Borghese. A omaggiarne il ricordo, ovviamente a modo loro, saranno le due new entry Max Angioni e Martina Catuzzi, che si aggiungono al vincitore della scorsa edizione, Stefano Rapone, e a Eleazaro Rossi.

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Alla conduzione dello show torna Michela Giraud. Ad unirsi a loro nel ricordo di ogni defunto ci sarà anche un Inconsolabile speciale, una persona molto vicina in vita al Vip "roastato" che interverrà – a sorpresa – per un ultimo saluto! Chi sarà il più cattivo? Roast in Peace 2 debutta in esclusiva in streaming su Prime Video a partire dal 18 settembre 2026 e conterà 6 episodi.

Tanto "materiale" con cui lavorare per gli spietati comici nella stagione 2 di Roast in Peace

Dopo diversi no, tra cui quelli di Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Antonella Clerici e Antonio Cassano, il cast della stagione 2 di Roast in Peace si è finalmente delineato. E sarà una selezione di celebrità che darà parecchio su cui lavorare ai quattro spietatissimi comici. Tra i nomi annunciati, quello di Fedez è destinato ad attirare particolare attenzione. Negli ultimi anni il rapper milanese è stato protagonista di numerose vicende pubbliche e mediatiche che potrebbero offrire ampio materiale agli autori dello show.

Anche Simona Ventura porta in dote una carriera lunga oltre tre decenni, mentre Asia Argento rappresenta una delle personalità più controverse e divisive del panorama dello spettacolo italiano. Qui sotto trovate il trailer ufficiale della stagione 2 di Roast in Peace, dal 18 settembre in esclusiva in streaming su Prime Video.

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