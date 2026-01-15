Simona Ventura rimpiazzata da Paola Barale, Citofonare Rai 2 svolta e raddoppia: cambia la programmazione Il programma cult del weekend tornerà da marzo con un doppio appuntamento settimanale. E al fianco di Paola Perego arriverà una nuova collega illustre. Ecco i dettagli.

La mattina del weekend di Rai 2 si prepara a cambiare volto. Da marzo, infatti, archiviata la parentesi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Citofonare Rai 2 non solo tornerà in palinsesto, ma raddoppierà il suo consueto appuntamento. Confermatissima al timone sarà Paola Perego, che verrà però affiancata da un nuovo volto noto, pronto a subentrare al posto dell’amatissima Simona Ventura. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Citofonare Rai 2, il doppio appuntamento al via a marzo

Nato nell’ormai lontano 2021, Citofonare Rai 2 si è ritagliato nel tempo uno spazio tutto suo, grazie a un mix tra leggerezza e attualità e a conduttrici di tutto rispetto. Il talk show tornerà puntualmente anche in questa primavera, dopo le Olimpiadi di Cortina, ma pare che sia in corso una piccola rivoluzione dietro le quinte. Secondo quanto riportato online da Bubino Blog, infatti, a partire da marzo il programma dovrebbe ‘raddoppiare’, andando in onda sia la domenica che il sabato. Il classico orario di mezzogiorno, anche nel primo appuntamento del weekend, resterà però invariato.

Simona Ventura rimpiazzata da Paola Barale

A cambiare sarà inoltre la coppia di conduttrici, sempre stando alle ultime indiscrezioni. La veterana Paola Perego resterà al suo posto, mentre verrà sostituita (purtroppo per i tanti fan) Simona Ventura. L’uscita di scena di Simona da Citofonare Rai 2 era nell’aria da tempo, dato che la presentatrice aveva già dimostrato di volersi dedicare a nuovi progetti lontano da Viale Mazzini. Prima era arrivata la conduzione del Grande Fratello – con risultati altalenanti, ma tutto sommato soddisfacenti – e poi la Ventura aveva scelto di lanciarsi in un’avventura inedita a San Marino Tv, dove lavorerà tra l’altro con il marito Giovanni Terzi.

Per fortuna, la Rai è riuscita comunque a rimpiazzare Simona con un nome di punta della tv italiana. Paola Barale sarà infatti la nuova compagna di viaggio di Paola Perego a Citofonare Rai 2, e per le due conduttrici si tratterà di una reunion davvero speciale. Avevano già lavorato insieme proprio su Rai 2, ai tempi del reality La Talpa, dove Perego conduceva dallo studio e Barale era inviata sul campo. Stavolta, però, le due ‘Paole’ divideranno lo stesso studio, gli stessi ospiti e – inevitabilmente – anche il confronto con i numeri di ascolto.

Nel frattempo, la scommessa di Rai 2 è chiara: conservare la leggerezza di Citofonare dando nuova linfa al programma. Con Perego a portare solidità e mestiere, e Barale per aggiungere quel mix di ironia e glamour che l’ha resa popolarissima negli anni passati.

