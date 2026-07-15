Simona Ventura svela il retroscena segreto su Lele Mora: "Si mise a piangere", poi il litigio (feroce) con Antonella Elia Simona Ventura racconta un episodio inedito con Lele Mora durante la prima gravidanza e ricorda il durissimo scontro con Antonella Elia.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Simona Ventura è tornata a raccontare alcuni dei momenti più significativi della sua carriera e della sua vita privata nel corso della sua partecipazione a Il Fienile, il podcast condotto da Luca Zaia. Tra ricordi personali, retroscena mai svelati e riflessioni sul successo, la conduttrice ha condiviso un aneddoto legato alla sua prima gravidanza che ha come protagonista Lele Mora. Non solo: ha anche riportato alla memoria un acceso litigio con Antonella Elia, avvenuto molti anni fa durante un’importante esperienza televisiva.

La reazione di Lele Mora alla gravidanza di Simona Ventura

Tra gli episodi più curiosi raccontati da Simona Ventura c’è quello che riguarda il momento in cui decise di comunicare al suo allora agente, Lele Mora, di essere in dolce attesa. Un annuncio che oggi verrebbe probabilmente accolto con entusiasmo, ma che alla fine degli anni Novanta, nel mondo dello spettacolo, veniva vissuto con maggiore preoccupazione per le possibili ripercussioni sulla carriera di una conduttrice. Ventura ha ricordato che Mora si presentò direttamente a casa sua insieme al suo assistente, intuendo che ci fosse qualcosa di importante da comunicare. Quando lei gli confessò di essere incinta, la sua reazione fu del tutto inaspettata: scoppiò a piangere, temendo che quella gravidanza potesse compromettere il momento professionale della conduttrice, allora all’apice del successo. Simona ha raccontato di aver cercato subito di rassicurarlo, spiegandogli che la maternità non avrebbe rappresentato un ostacolo, ma che avrebbe continuato a lavorare con lo stesso impegno.

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Col senno di poi, ha spiegato che le cose andarono persino meglio del previsto. La nascita dei figli, infatti, le regalò una serenità e una sicurezza che fino a quel momento aveva sempre cercato nel lavoro. Dopo il successo travolgente ottenuto con Mai dire Gol, sentiva continuamente il bisogno di conferme professionali. La famiglia, invece, le offrì un punto fermo, diventando il suo equilibrio. Non a caso, quando arrivò la seconda gravidanza, Mora reagì con molta più tranquillità: ormai aveva capito che Simona sarebbe riuscita a conciliare perfettamente carriera e maternità.

Il ricordo del feroce litigio con Antonella Elia al podcast Fienile

Durante la conversazione con Luca Zaia è emerso anche un altro episodio rimasto impresso nella memoria della conduttrice. Ripensando a uno dei programmi televisivi che l’ha vista lavorare al fianco del compianto Alberto Castagna, Simona Ventura ha confessato che ciò che ricorda con maggiore intensità non riguarda soltanto il celebre presentatore, ma anche un acceso scontro con Antonella Elia. La conduttrice ha definito quel litigio come "veramente feroce", lasciando intendere quanto fossero tesi i rapporti in quel periodo. Non è entrata nei dettagli delle ragioni che portarono allo scontro, ma ha sottolineato come oggi il rapporto tra le due sia completamente diverso.

Con il passare degli anni, infatti, le incomprensioni sono state superate e oggi Simona Ventura e Antonella Elia condividono un legame di amicizia. Un cambiamento che dimostra come, anche nel mondo dello spettacolo, i rapporti possano evolversi profondamente nel tempo. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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