Simona Ventura tra coraggio e carriera (brillante): tutto pronto per il Grande Fratello ma la sua vita è in pericolo
Stasera partirà il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura: la conduttrice è pronta per questo 'ritorno alle origini' ma su di lei incombe una grande paura.
Ci siamo! E’ tutto pronto per il debutto su Canale 5 del nuovo Grande Fratello, targato Simona Ventura, in onda stasera, 29 settembre 2025, in prima serata. In realtà, è ‘nuovo’ per alcune novità introdotte ma è anche un ritorno al passato, perché non saranno presenti persone famose (influencer, youtuber, figli di): all’interno della Casa più spiata d’Italia ci saranno persone comuni, proprio come nelle primissime edizioni. La conduttrice però, nonostante questo grande entusiasmo, non sta vivendo un momento felice, anzi: da giorni ha reso noto che è vittima, insieme al marito, di minacce di morte su Instagram. A tal proposito, ieri, Le Iene l’hanno intervistata e il pubblico ha potuto ascoltare anche gli audio che la coppia riceve da questo stalker.
Simona Ventura, tutte le esperienze come conduttrice
Prima di parlarvi di queste terribili minacce di cui è vittima, parliamo prima delle esperienze come conduttrice di Simo Nazionale. La carriera di Simona Ventura è iniziata negli anni ’80 come valletta e inviata sportiva in Domani sposi e Calciomania. Tuttavia, il vero successo è arrivato con Quelli che il calcio (2001-2011), che l’ha resa un fenomeno, soprattutto considerando che è stata la prima a invitare in Italia Lady Gaga (all’epoca, a inizio carriera), proprio in questa trasmissione. Nel corso degli anni ha condotto programmi importanti come L’Isola dei Famosi (2003-2011), di cui è stata anche concorrente, le prime edizioni di X Factor su Rai 2, il Festival di Sanremo (2004), oltre a reality e talent quali Music Farm, Selfie – Le cose cambiano e più recentemente Pechino Express. Versatile e capace di reinventarsi, Ventura ha spaziato dal varietà all’intrattenimento ai talent e fino al ruolo di opinionista proprio all’Isola dei Famosi nella scorsa edizione condotta da Veronica Gentile, un reality da lei condotto per le prime otto edizioni, dal 2003 al 2011, e in cui è tornata come concorrente nel 2016, prima di diventarne l’opinionista nell’edizione del 2025. Negli ultimi anni ha partecipato anche come concorrente a Ballando con le Stelle.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le Iene, Simona Ventura e le minacce di morte: dove rivedere la puntata in streaming
Domenica 28 settembre 2025, su Italia 1, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene che ha unito come sempre ironia, inchieste d’attualità e testimonianze forti. Tra i servizi più attesi della serata c’era quello firmato da Giulio Golia, dedicato a Simona Ventura e alle terribili minacce di morte rese note da giorni. Un reportage che ha riportato in prima serata una vicenda difficile che la conduttrice e il marito Giovanni Terzi stanno vivendo ormai da anni: centinaia di messaggi carichi di odio, minacce e insulti provenienti da un uomo che da tempo li perseguita. Giulio Golia ha rintracciato lo stalker che da anni minaccia Simona Ventura e Giovanni Terzi. Si tratta di un uomo di 48 anni di Torino, gravemente malato e con disturbi psichiatrici, che ha inviato oltre 200 messaggi minatori contenenti frasi come "Voglio morta Simona Ventura" e "La distruggo con le mie mani".
La vicenda è iniziata tre anni fa e, dopo una prima denuncia e un periodo di interruzione delle minacce, la situazione è ripresa dieci giorni fa, spingendo Terzi a denunciare di nuovo. Nel servizio de Le Iene, l’uomo ha cercato di giustificare le sue azioni, parlando di una "psicosetta" e accusando Ventura di avergli rovinato la vita. Vive con i genitori malati e riceve un supporto limitato. Terzi e Ventura si sono detti pronti a offrire aiuto, ma sottolineano che l’uomo non sembra volerlo accettare. Potrete rivedere in streaming la puntata de Le Iene su Mediaset Infinity.
Potrebbe interessarti anche
Giovanni Terzi: "Io e Simona Ventura minacciati di morte", scatta la denuncia. Chi li perseguita
La coppia ha denunciato uno stalker che da molto tempo li perseguitava inviandogli c...
Grande Fratello, Simona Ventura cambia tutto: televoto, cast, squalifiche. L’annuncio della conduttrice
Grandi novità per la prossima edizione del reality show di canale 5, che sarà un ver...
Grande Fratello, volata opinionisti: quattro coppie in lizza e il retroscena su Veronica Gentili
Stando agli ultimi rumor la conduttrice dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi p...
Grande Fratello, cast ‘ridotto’ e prima bufera: “Concorrenti squalificati prima del via”. Il retroscena: chi sono
Stando alle ultime indiscrezioni a varcare l’iconica porta rossa del reality show di...
Alessandra Viero al Grande Fratello, la svolta radicale dopo Quarto Grado: cosa farà
La conduttrice e giornalista di Rete 4 potrebbe approdare al fianco di Simona Ventur...
Simona Ventura, ufficiale: Grande Fratello stravolto con tre concorrenti storici. Cosa cambia
Stando alle ultime indiscrezioni online, il format della nuova edizione potrebbe pre...
Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello: "Perché ha detto no", la proposta e il retroscena
A quanto pare Mediaset avrebbe voluto la giurata di Ballando come opinionista del re...
Grande Fratello, il cast decolla: chi sono Jonas Matteo Pepe e Anita Mazzotta, nuovi concorrenti (tra le polemiche)
Dopo l’annuncio di Matteo Azzali nella casa più spiata d’Italia arrivano il modello ...