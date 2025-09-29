Trova nel Magazine
Simona Ventura tra coraggio e carriera (brillante): tutto pronto per il Grande Fratello ma la sua vita è in pericolo

Stasera partirà il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura: la conduttrice è pronta per questo 'ritorno alle origini' ma su di lei incombe una grande paura.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ci siamo! E’ tutto pronto per il debutto su Canale 5 del nuovo Grande Fratello, targato Simona Ventura, in onda stasera, 29 settembre 2025, in prima serata. In realtà, è ‘nuovo’ per alcune novità introdotte ma è anche un ritorno al passato, perché non saranno presenti persone famose (influencer, youtuber, figli di): all’interno della Casa più spiata d’Italia ci saranno persone comuni, proprio come nelle primissime edizioni. La conduttrice però, nonostante questo grande entusiasmo, non sta vivendo un momento felice, anzi: da giorni ha reso noto che è vittima, insieme al marito, di minacce di morte su Instagram. A tal proposito, ieri, Le Iene l’hanno intervistata e il pubblico ha potuto ascoltare anche gli audio che la coppia riceve da questo stalker.

Simona Ventura, tutte le esperienze come conduttrice

Prima di parlarvi di queste terribili minacce di cui è vittima, parliamo prima delle esperienze come conduttrice di Simo Nazionale. La carriera di Simona Ventura è iniziata negli anni ’80 come valletta e inviata sportiva in Domani sposi e Calciomania. Tuttavia, il vero successo è arrivato con Quelli che il calcio (2001-2011), che l’ha resa un fenomeno, soprattutto considerando che è stata la prima a invitare in Italia Lady Gaga (all’epoca, a inizio carriera), proprio in questa trasmissione. Nel corso degli anni ha condotto programmi importanti come L’Isola dei Famosi (2003-2011), di cui è stata anche concorrente, le prime edizioni di X Factor su Rai 2, il Festival di Sanremo (2004), oltre a reality e talent quali Music Farm, Selfie – Le cose cambiano e più recentemente Pechino Express. Versatile e capace di reinventarsi, Ventura ha spaziato dal varietà all’intrattenimento ai talent e fino al ruolo di opinionista proprio all’Isola dei Famosi nella scorsa edizione condotta da Veronica Gentile, un reality da lei condotto per le prime otto edizioni, dal 2003 al 2011, e in cui è tornata come concorrente nel 2016, prima di diventarne l’opinionista nell’edizione del 2025. Negli ultimi anni ha partecipato anche come concorrente a Ballando con le Stelle.

Le Iene, Simona Ventura e le minacce di morte: dove rivedere la puntata in streaming

Domenica 28 settembre 2025, su Italia 1, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene che ha unito come sempre ironia, inchieste d’attualità e testimonianze forti. Tra i servizi più attesi della serata c’era quello firmato da Giulio Golia, dedicato a Simona Ventura e alle terribili minacce di morte rese note da giorni. Un reportage che ha riportato in prima serata una vicenda difficile che la conduttrice e il marito Giovanni Terzi stanno vivendo ormai da anni: centinaia di messaggi carichi di odio, minacce e insulti provenienti da un uomo che da tempo li perseguita. Giulio Golia ha rintracciato lo stalker che da anni minaccia Simona Ventura e Giovanni Terzi. Si tratta di un uomo di 48 anni di Torino, gravemente malato e con disturbi psichiatrici, che ha inviato oltre 200 messaggi minatori contenenti frasi come "Voglio morta Simona Ventura" e "La distruggo con le mie mani".

La vicenda è iniziata tre anni fa e, dopo una prima denuncia e un periodo di interruzione delle minacce, la situazione è ripresa dieci giorni fa, spingendo Terzi a denunciare di nuovo. Nel servizio de Le Iene, l’uomo ha cercato di giustificare le sue azioni, parlando di una "psicosetta" e accusando Ventura di avergli rovinato la vita. Vive con i genitori malati e riceve un supporto limitato. Terzi e Ventura si sono detti pronti a offrire aiuto, ma sottolineano che l’uomo non sembra volerlo accettare. Potrete rivedere in streaming la puntata de Le Iene su Mediaset Infinity.

Programmi

