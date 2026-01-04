Simona Ventura a ruota libera su Grande Fratello e Signorini: "Non è andata malissimo, 2025 anno straordinario" Simona Ventura fa un bilancio della sua ultima esperienza in Tv alla guida del "Grande Fratello", nonostante tutto lei si ritiene soddisfatta di quanto fatto

Il "Grande Fratello" si è concluso da poche settimane, con un bilancio, soprattutto per quanto riguarda gli ascolti, che non può essere considerato del tutto positivo (è stata la finale meno vista della storia). Piersilvio Berlusconi ha addebitato questo alla scelta di puntare solo su concorrenti "Nip", che non hanno scatenato così grande interesse, mentre non ha fatto appunti particolari a Simona Ventura, che aveva accolto con entusiasmo la proposta dell’amministratore delegato di condurre il programma, forte del suo passato alla guida de "L’Isola dei Famosi".

A distanza di tempo ora la conduttrice ha scelto di fare un bilancio di questa esperienza, convinta comunque che non tutto sia da buttare.

Simona Ventura tra "Grande Fratello" e futuro in Tv

La scelta di affidare a Simona Ventura il "Grande Fratello" era stata accolta in maniera favorevole da gran parte degli addetti ai lavori, ma anche da chi segue da anni con passione il programma, convinti che fosse necessario dare una svolta rispetto al passato e far venire davvero alla luce la personalità dei concorrenti. Questo è però accaduto solo in parte, le dinamiche offerte sono davvero poche e a tratti noiose, al punto tale da spingere il pubblico a guardare altro, la conduttrice ritiene però di avere fatto un buon lavoro.

"Il 2025? È stato un anno straordinario perché ho avuto l’opportunità di fare un programma complesso, ma entusiasmante con una grande squadra di lavoro. E anche come ascolti non è andata malissimo" – sono state le sue parole al ‘Corriere della Sera’.

La conduttrice ci tiene quindi a riabilitare quanto fatto da lei e dal suo gruppo di lavoro, con un confronto che, a suo dire, è importante fare, ovvero con quanto accaduto in Spagna, Paese a cui fa spesso riferimento anche Piersilvio Berlusconi: "In Spagna il Grande Fratello ha chiuso con il 5% di share, un’edizione di fatto bocciata su tutti i fronti".

Mediaset non sembra comunque intenzionata a far riposare il format, che occupa gran parte del palinsesto stagionale della rete ammiraglia, pur non escludendo la possibilità di fare qualche correzione rispetto all’ultima edizione. Si fa strada la possibilità di un ritorno dell’edizione "Vip" a primavera, ma con un altro volto al timone in sostituzione di Alfonso Signorini, che si è nel frattempo sospeso in attesa che venga fatta luce sulla sua posizione dopo la denuncia di Antonio Medugno, mentre resta ancora da capire cosa si deciderà di fare a partire da settembre. Simona Ventura ha preferito però non sbilanciarsi, così come ha ritenuto più consono non fare commenti sul collega: "Alfonso Signorini? Non ne parlo".

Stare ferma non fa comunque per lei, la 60enne ha infatti in serbo un altro progetto su cui sta lavorando di ben altro tenore, ma a cui tiene particolarmente, un documentario su Padre Pio.

"Lui è il santo contemporaneo più amato al mondo. È morto nel 1968, è dunque moderno, ed è stato proclamato santo nel 2002, non senza problemi e contestazioni, peraltro. Lui combatteva con il maligno, perché la notte aveva combattuto col diavolo. Abbiamo trovato fotografie di guanti intrisi di sangue. E questo mi affascina. Io non sono mai andata con il gregge, ma ho sempre cercato di capire cosa succede dall’altra parte". Ad aiutarla ci sta pensando il marito È morto nel 1968, è dunque moderno, ed è stato proclamato santo nel 2002, non senza problemi e contestazioni, peraltro. Lui combatteva con il maligno, perché la notte aveva combattuto col diavolo. Abbiamo trovato fotografie di guanti intrisi di sangue. E questo mi affascina.". Ad aiutarla ci sta pensando il marito Giovanni Terzi , giornalista e scrittore, a dimostrazione di come i due riescano perfettamente a conciliare lavoro e vita privata.

