Giovanni Terzi: "Io e Simona Ventura minacciati di morte", scatta la denuncia. Chi li perseguita La coppia ha denunciato uno stalker che da molto tempo li perseguitava inviandogli centinaia di messaggi con minacce: scopriamo di più.

La conduttrice Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi, convolati a nozze nel 2024, hanno annunciato di aver sporto denuncia nei confronti di uno stalker che da oltre tre anni li tormentava inviando messaggi audio con pesanti accuse e minacce di morte. Giovanni Terzi è infatti intervenuto in prima persona sui social per dare la notizia, diffondendo anche alcuni audio a prova di quanto affermato, e invitando le persone che stanno vivendo situazioni simili a denunciare: ecco le sue parole.

Giovanni Terzi e Simona Ventura perseguitati da uno stalker: scatta la denuncia

"Denunciato! Adesso grazie alle fantastiche professionalità della Polizia Postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia. Sono 3 anni che minacci di morte me e Simona Ventura. Tre anni in cui hai detto (mandandomi messaggi in privato) le peggio cose (questi due dei più di 100 messaggi inviati). Adesso basta, che la Giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili, denunciate, non abbiate mai paura", ha scritto Giovanni Terzi sui social, rendendo i propri fan partecipi di quanto accaduto a lui e alla moglie negli ultimi anni.

Un modo non solo per smascherare pubblicamente e una volta per tutte la persona che da anni li perseguita, e che indubbiamente avrà letto e riletto le parole scritte sui social da Giovanni, ma anche per fare un appello a tutte le persone (ancora troppe purtroppo) che quotidianamente vivono episodi di questo genere, sentendosi perseguitate e minacciate da qualcuno. Il messaggio del giornalista e marito di Simona Ventura è infatti uno solo: "Denunciate". La stessa Simona Ventura ha poi ripostato le parole del marito, aggiungendo semplicemente la scritta "Ti amo".

Ventura e Terzi denunciano lo stalker: le reazioni del web

Il post social di Giovanni Terzi ha subito scatenato centinaia di commenti di supporto sia per lui che per Simona Ventura. "Ho i brividi, vi abbraccio forte", si legge in un commento su Instagram. E ancora: "Mi si è ghiacciato il sangue! Siete nei miei pensieri più affettuosi. Bravi che avete denunciato alla Polizia e speriamo che lo prendano e che paghi per tutto questo", "Ma veramente esistono persone di questo tipo? Senza parole! Spero davvero che queste persone paghino in prima persona", "La gente è disturbata. Non ho parole per esprimere solidarietà a te e alla tua famiglia", "Ma che gente è? Spero sia una persona con problemi psichici, altrimenti siamo alla follia. Un abbraccio a te e Simona". Insomma, un brutto incubo che si spera possa avere fine al più presto.

