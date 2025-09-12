Simona Ventura alle prese con grossi equivoci e malintesi: su Prime Video il film da riscoprire Prime Video ripropone La Fidanzata di Papà: Simona Ventura e Massimo Boldi guidano un cast esplosivo tra equivoci, amori e gag irresistibili pronte a far ridere

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Simona Ventura è pronta per la nuova edizione del Grande Fratello, che la vedrà alla conduzione ma, Prime Video ha deciso di riproporre sulla sua piattaforma il film La Fidanzata di Papà, in cui è protagonista insieme a Massimo Boldi. Una commedia che si districa tra battute, gag e malintesi da chiarire, e che al contempo, sa regalare spensieratezza a chi ha avuto una giornata pesante o, semplicemente, ha voglia di ridere un po’. Di seguito, tutti i dettagli.

La Fidanzata di Papà, Simona Ventura in una commedia a prova di equivoci

Guardando questo film e chi si intende del genere, capisce subito che La Fidanzata di Papà (2008), diretto da Enrico Oldoini con Massimo Boldi e Simona Ventura, appartiene al filone della commedia popolare italiana basata su equivoci, scambi d’identità e conflitti familiari. La presenza di Ventura, volto televisivo familiare, rafforza il carattere "nazional-popolare" della pellicola. La storia ruota attorno a Matteo e Barbara, figli rispettivamente dei personaggi di Boldi e Ventura, in attesa di un bambino. Alla nascita, il neonato si rivela di colore, generando sospetti, incomprensioni e tensioni che mettono in crisi coppie e famiglie, fino alla consueta ricomposizione finale tipica della commedia degli equivoci. Oltre al tono leggero, il film tocca temi più ampi: la diversità come elemento destabilizzante in famiglia, il conflitto generazionale e lo scontro tra modelli opposti di genitorialità e di ruoli maschili e femminili, riflesso dei cambiamenti della società italiana di quegli anni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Accolto negativamente dalla critica, che ha evidenziato sceneggiatura debole e cast dispersivo, resta ugualmente interessante come documento culturale: un esempio di come la commedia italiana popolare abbia provato a confrontarsi con questioni attuali (multiculturalismo, trasformazione della famiglia, parità di genere) mantenendo sempre il registro comico e leggero.

Curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Parlando delle curiosità legate a La Fidanzata di Papà, si scoprono diversi dettagli interessanti del film al di là della sua trama. Per il ruolo di Angela, inizialmente la produzione pensò a Sophia Loren e Sabrina Ferilli, le quali però rifiutarono, e la parte andò a Simona Ventura. Il film rende omaggio alla tradizione della commedia italiana: Massimo Boldi ed Enzo Salvi ripropongono la scena della "lettera" di Totò e Peppino, reinterpretata in chiave moderna. Non mancano riferimenti all’attualità di quel periodo, come una battuta su Barack Obama durante l’equivoco sul padre del bambino. Al botteghino, il film incassò oltre sette milioni di euro nelle prime cinque settimane.

Il cast include anche volti già noti della commedia italiana, come Biagio Izzo, Enzo Salvi e i Fichi d’India, consolidando la familiarità con il pubblico. Le location alternano le montagne italiane di Cortina d’Ampezzo, tra trampolini e hotel, al sole di Miami, con case, chiese e bar all’aperto. La pellicola è in streaming sulla piattaforma Prime Video.

Potrebbe interessarti anche