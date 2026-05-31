Simona Ventura e i vent’anni di Caterina: un post, tanti like, una storia che vale la pena raccontare Simona Ventura con un tenero post social dedica un messaggio d'amore alla figlia adottiva Caterina in occasione dei suoi 20 anni.

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

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Nelle ultime ore Simona Ventura ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie private mai viste prime dedicate a sua figlia Caterina, che ha compiuto vent’anni. Una serie di scatti di famiglia, dal periodo in cui era bambina fino ad oggi che è una donna capace di rendere orgogliosa la sua mamma.

Simona Ventura, il messaggio per la figlia adottiva

La didascalia scritta dalla conduttrice recita: "Quando eri piccola ho sempre pensato a questo traguardo. E ci sei arrivata a questi 20 anni, forte e fragile. Sono stata e sarò sempre fortunata ad averti con me. La tua mamma. Time is on your side." Un messaggio carico di significato quello di Simona Ventura per la figlia.

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Vale la pena ricordare il contesto: Caterina è la figlia adottiva di Simona Ventura. La conduttrice se ne prese cura fin dai primissimi anni di vita della bambina, e l’adozione venne formalizzata nel 2006. Un legame costruito nel tempo, non dato per scontato, che oggi viene celebrato con la stessa naturalezza con cui si festeggerebbe qualsiasi compleanno di famiglia.

Vent’anni sono un traguardo che, nel racconto pubblico dei genitori, tende a diventare anche un bilancio personale. La Ventura non fa eccezione: nelle sue parole traspare l’amore e la dimostrazione di una sfida, quella dell’adozione, superata. L’espressione "forte e fragile" usata per descrivere Caterina dice qualcosa di preciso su come la madre vede sua figlia: un amore puro e totale.

Simona Ventura ha altri due figli, Niccolò e Giacomo, nati dal matrimonio con Stefano Bettarini, ma il legale con Caterina è sempre stato speciale come dimostrò anche in una puntata della scorsa Isola dei Famosi quando discusse con Mario Adinolfi: "Io ho adottato una bambina nel 2006, adesso è mia figlia. Ha quasi 19 anni, è uno dei regali più grandi che ho ricevuto nella mia vita. Lei è mia figlia, io sono sua madre", le parole cariche di amore.

Le reazioni al post di amici e vip

Il post ha superato i 16mila like in poco tempo e ha raccolto centinaia di commenti. Tra i primi a reagire il marito Giovanni Terzi, che ha lasciato tre cuori rossi sotto alla foto. Hanno scritto anche Paola Barale e Pamela Petrarolo, amiche storiche della conduttrice, e Antonella Clerici, che con un secco "Sei stata bravissima" ha sintetizzato quello che in molti pensano del percorso materno della Ventura. Una donna che dimostra ancora una volta come essere genitori vada molto oltre il significato biologico.

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