Simon Coleman 2, anticipazioni e nuovi casi: due morti sospette per il poliziotto francese La seconda stagione della serie parte stasera su Rai 1 con nuovi casi da risolvere e dilemmi familiari da affrontare per il protagonista.

Tutto pronto per la seconda stagione di Simon Coleman. La serie diretta da Sandra Perrin con Jean Michel Tinivelli nei panni di un poliziotto francese, torna questa sera, martedì 5 agosto 2025, su Rai 1 con la prima delle tre puntate previste. Simon è un capitano della polizia che, per stare vicino ai tre nipoti rimasti tragicamente orfani, ha scelto di lavorare in provincia dove è riuscito a integrarsi e a farsi stimare dai colleghi. Tra un’indagine e l’altra, risolte grazie al suo straordinario acume, deve però riuscire a coniugare la vita familiare con quella professionale. E gli amatissimi e buffi nipoti, di cui Simon si occupa, donano al capitano la serenità e la forza necessaria ad andare avanti nella sua impegnativa professione. Vediamo insieme le anticipazioni dei primi episodi di Simon Coleman.

Simon Coleman 2, anticipazioni prima puntata: 5 agosto 2025

Questa sera, martedì 5 agosto, Rai 1 manda in onda i primi due episodi della seconda stagione di Simon Coleman: ‘Proiettile vagante‘ e ‘Dolci amari‘, dove il poliziotto francese dovrà risolvere prima il caso di omicidio di un dirigente di una società ucciso durante una partita di paintball, poi il misterioso rapimento del pasticcere Hugo che viene ritrovato svenuto accanto al cadavere di un suo amico.

Proiettile vagante

Durante una partita di paintball viene ucciso il dirigente di una società, Simon intuirà che si è trattato di una vendetta. Intanto a casa si avvicina la Festa della Mamma e Sam è disperato perché lui non può festeggiarla, ma Simon ha una bellissima idea che risolverà il problema.

Dolci amari

Il pasticcere Hugo, marito della proprietaria di una famosa pasticceria, viene rapito e dopo poco viene trovato svenuto accanto al suo amico, Axel, morto. Intanto a casa Simon vede arrivare Camille, il ragazzo di Violette che sta diventando grande.

Simon Coleman 2, quante puntate sono e quando vanno in onda

La seconda stagione di Simon Coleman va in onda in tre prime serate, martedì 5 (‘Proiettile vagante’ e ‘Dolci amari’) e mercoledì 6 agosto i primi due appuntamenti (‘Le apparenze ingannano‘ e ‘Requiem per un Don Giovanni’), a cui seguirà un terzo e ultimo martedì 12 agosto. La serie, inoltre, sarà visibile anche in streaming e on demand sul sito e la app di Raiplay.

