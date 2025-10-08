Silvio Vanadia, il figlio di Marina Berlusconi ha una nuova fidanzata (famosissima): chi è la cantante Grelmos Il figlio di Marina Berlusconi si frequenterebbe con Greta Jasmin EL Moktadi, cantante italiana di origini marocchine e star dei social: tutti i dettagli

Silvio Vanadia ha scoperto l’amore? Stando agli ultimi rumor, infatti, il nipote di Silvio Berlusconi avrebbe una reazione con una cantante ben nota sui social. 21 anni appena compiuti, il figlio di Marina Berlusconi si starebbe frequentando con Greta Jasmin El Moktadi, in arte Grelmos. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Silvio Vanadia, la nuova fidanzata Grelmos: chi è

A lanciare l’indiscrezione è stato il settiminale Chi, che nell’ultimo numero ha pubblicato alcuni scatti di Silvio Vanadia insieme alla cantante Grelmos. Nelle foto si possono infatti vedere i due passeggiare per le strade del centro di Milano mano nella mano tra baci, abbracci ed effusioni varie. Secondo il magazine di Alfonso Signorini si tratterebbe di una relazione iniziata tempo fa e il nipote di Silvio Berlusconi e la cantante si frequenterebbero da giugno.

21 anni compiuti lo scorso 29 settembre (il suo compleanno è lo stesso giorno di nascita del nonno Silvio Berlusconi), Silvio Vanadia oggi studia a Londra, dove frequenterebbe "una prestigiosa università". Appassionato di rap, forse è stato proprio il suo amore per la musica a portarlo tra le braccia di Greta Jasmin El Moktadi, in arte Grelmos, cantante italiana di origini marocchine che già a 24 anni riscuote numeri non indifferenti sui social (star di TikTok, su Instagram raggiunge i 2,7 milioni di followers). Modella cresciuta a Rementino, in provincia di Novara, nel 2018 Greta ha partecipato anche a Miss Italia, salvo poi cambiare rotta e decidere di puntare anche sulla musica. Lo scorso anno è arrivata anche alle finali di Sanremo giovani con il suo brano ‘Flashbacks’.

Chi è Silvio Vanadia, il figlio di Marina Berlusconi

Secondogenito di Marina Berlusconi e Maurizio Vanadia (sposato nel 2008; hanno anche un altro figlio, Gabriele, nato nel 2002), Silvio Vanadia è uno dei 17 nipoti di Silvio Berlusconi. Lo scorso anno si parlò di un futuro nel mondo della musica per lui, anche e soprattutto considerata la sua passione per il mondo del rap. A quanto pare, dopo la ‘soffiata’ dell’esperto di gossip Alessandro Rosica e soprattutto gli scatti del settimanale Chi, il ‘flirt’ con la musica sarebbe confermato dalla relazione con la cantante Grelmos.

