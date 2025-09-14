La potenza emotiva di Silvio Orlando in questo film su RaiPlay vi strapperà una lacrima Con Ariaferma, Leonardo Di Costanzo riflette amaramente sul paradosso dello spazio carcerario, luogo di riabilitazione che però fallisce nel proprio scopo

Quelli di Toni Servillo e di Silvio Orlando sono due nomi che gli appassionati di cinema italiano conoscono bene. Due colossi della recitazione che da soli emozionano, ma che insieme formano un cocktail a cui è impossibile resistere. E lo sa bene Leonardo Di Costanzo che, per il proprio film Ariaferma, scritto assieme a Bruno Oliviero e Valia Santella li ha voluti entrambi. Uscito nel 2021, Ariaferma è una di quelle perle che, gratis in streaming su RaiPlay, non potete proprio perdervi: nel cast assieme a Toni Servillo e Silvio Orlando anche Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano e Roberto De Francesco.

La trama di Ariaferma in streaming su RaiPlay con Silvio Orlando e Toni Servillo

Il fatiscente e ottocentesco carcere di Mortana sta per essere chiuso e i suoi occupanti trasferiti in altre strutture detentive. Mentre gli agenti di custodia festeggiano per l’imminente dismissione della prigione, una notizia arriva a scuotere l’animo di tutti: alcune problematiche burocratiche hanno sospeso il trasferimento di una dozzina di detenuti fino a data da destinarsi, che si trovano sospesi in un limbo di incertezza assieme a qualche agente. La gestione di quel che rimane del carcere è sempre più difficoltosa; si chiude un occhio sulla violazione dei diritti dei prigionieri e le tensioni salgono finché la situazione non sembrerà incontrollabile. A evitare la rivolta ci pensa un secondino (Toni Servillo), con un primo gesto fuori dagli schemi. Il rapporto tra lui e un detenuto (Silvio Orlando) li porterà a trascendere i rispettivi ruoli, in un improbabile quanto azzardato abbattimento di muri.

Sul paradosso della situazione carceraria

Ariaferma si ritaglia senza se e senza ma un proprio spazio nel cinema impegnato. Non vuole essere un dramma carcerario, quanto una dura, vera e amara riflessione sul paradosso dello spazio detentivo. Un tema denunciato più volte, sia dalla televisione, sia dal cinema italiano, che ha posto un accento sull pochezza rieducativa di un umiliante luogo di punizione. Di Costanzo entra nel discorso, portando un notevole carico di poesia e di "visione" personale.

In un’opera che di grande valore, brillano le prove attoriali di Toni Servillo e di Silvio Orlando. Due assoluti maestri, in grado di reggere sulle proprie spalle anche sceneggiature ben più rachitiche di quella di Ariaferma e che, in questo caso, trovano il proverbiale pane per i loro denti.

Dove vedere Ariaferma in streaming

Non molti film in Italia possono vantare la stessa bellezza di Ariaferma, quindi vi invitiamo assolutamente di recuperarlo in streaming senza costi su RaiPlay, finché ne avete l’occasione.

