Silvio Berlusconi, spunta un nuovo acquirente (misterioso) per Villa Certosa. Chi è il 'Paperone' Secondo indiscrezioni recenti, un fantomatico pretendente avrebbe avanzato un'offerta 'monstre' per l'ex residenza sarda del Cavaliere. Ma resta il mistero sull'identità dell'uomo.

Villa Certosa, la sontuosa oasi di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, potrebbe presto cambiare padrone. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, ci sarebbe già un potenziale compratore che gravita attorno alla dimora affacciata sul golfo di Punta Lada: un nome che resta per ora top secret, e alimenta parecchie indiscrezioni tra i frequentatori della Costa Smeralda. La villa ha dimensioni mastodontiche: 4.500 metri quadri per 126 stanze, incastonata in un parco di 120 ettari. Nessuna conferma ufficiale è arrivata sulla chiusura dell’affare e, soprattutto, sulle tempistiche. Ma le voci attorno all’acquisto del complesso restano forti. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Silvio Berlusconi, spunta un misterioso acquirente per Villa Certosa

Sarebbe un ‘facoltoso arabo’, l’acquirente interessato a rilevare Villa Certosa. E in effetti, solo un patrimonio da capogiro potrebbe giustificare l’acquisto di una tenuta leggendaria, che ancora oggi si conferma come un capolavoro a metà tra architettura e paesaggio. Saloni sontuosi, suite eleganti, dependance e bungalow, ma anche una palestra iperattrezzata, una serra spettacolare, un teatro privato e una torre panoramica. Nella Villa un tempo abitata da Silvio Berlusconi non manca nulla, neppure laghetti artificiali, un moderno impianto di talassoterapia e addirittura aree wellness personalizzate. Ogni angolo respira ancora quell’atmosfera esclusiva, quasi eterea, che ha fatto di Villa Certosa il buen retiro più chiacchierato della Sardegna.

La storia della tenuta sarda inizia negli anni Ottanta, quando l’ex patron Mediaset e padre di Pier Silvio mette le mani su quella che allora si chiamava Villa Monastero. Da nuovo proprietario, il Cavaliere dà il via a una lunga stagione di lavori e trasformazioni, ridisegnando radicalmente la proprietà e battezzandola Villa Certosa. Negli anni Duemila, poi, la residenza viene sottoposta a speciali misure di sicurezza, come il divieto di avvicinamento entro 500 metri dalla costa e lo status di "sede alternativa di massima sicurezza per l’incolumità del presidente del Consiglio", come recitava un decreto del Governo dell’epoca. Sullo sfondo, non sono mancati attacchi politici e polemiche per la blindatura, ma anche eventi mondani che spesso e volentieri animavano le serate della villa sarda.

Le cifre della villa e i vip (da capogiro) che ha ospitato

Dopo la scomparsa di Berlusconi, la proprietà della villa è passata agli eredi, ma già da mesi si rincorrono rumors su una possibile cessione. Il valore era inizialmente stato stimato sui 260 milioni ma ora – secondo le ultime ricostruzioni fornite da La Nuova Sardegna – la posta potrebbe salire fino a 500 milioni di euro. Una valutazione record, per una residenza che non è stata semplice casa vacanze, ma crocevia della diplomazia internazionale e delle serate leggendarie dei potenti.

Tra gli ospiti celebri, si ricordano nomi come George W. Bush, Tony Blair, Vladimir Putin, Mirek Topolánek, José Maria Aznar e Hosni Mubarak.

La vendita di Villa Certosa segnerebbe non soltanto la fine di un’epoca, ma aprirebbe una nuova pagina per questo angolo esclusivo d’Italia. Dove cronaca, storia e sogni da mille e una notte convivono dietro un cancello tuttora sorvegliatissimo.

La precisazione di Fininivest su Villa Certosa

Nel frattempo, un portavoce di Fininvest, holding degli eredi Berlusconi, ha rilasciato dichiarazioni ufficiali a proposito delle voci che circolano su Villa Certosa: "Stiamo raccogliendo varie manifestazioni di interesse, ma al momento non ci sono trattative in fase avanzata…Non commentiamo mai indiscrezioni su singoli interlocutori". Si attendono insomma ulteriori sviluppi. Mentre la pista del potenziale acquirente resta aperta.

