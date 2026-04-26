Silvia Salis e il marito (famosissimo): la storia d’amore con Fausto Brizzi e perché loro figlio ha solo il cognome della madre
Tra politica e cinema, la storia d'amore tra Silvia Salis e Fausto Brizzi unisce due mondi diversi e racconta un legame discreto, insieme a una scelta di famiglia che ha acceso curiosità e dibattito
Tra gli ospiti principali della nuova puntata di Che tempo che fa del 26 aprile 2026, Silvia Salis è già da tempo al centro dell’attenzione mediatica e non solo per la carriera istituzionale. Sindaca di Genova e figura sempre più in ascesa nello scenario politico del Partito Democratico, nel quale punta a essere leader assoluto, Salis sta vivendo una fase di grande esposizione pubblica, tra impegni istituzionali e riflettori mediatici. Accanto alla sua dimensione politica, c’è anche una storia privata che incuriosisce e fa parlare: quella con il marito, il regista Fausto Brizzi, uno dei nomi più noti del cinema italiano contemporaneo. Un’unione solida, riservata ma finita inevitabilmente sotto i riflettori anche per una scelta (inaspettata) sul cognome del figlio.
Silvia Salis: l’amore, il matrimonio e la scelta sul cognome del figlio
La relazione tra Silvia Salis e Fausto Brizzi è nata e si è sviluppata lontano dai clamori, mantenendo sempre un profilo discreto nonostante la grande notorietà di entrambi. Il matrimonio ha rappresentato il coronamento di un legame costruito nel tempo, tra mondi apparentemente diversi ma uniti da una forte intesa personale. La coppia ha avuto un figlio, Eugenio, nato nel 2023 e proprio su di lui si è acceso uno degli aspetti più discussi: la scelta di attribuirgli il cognome della madre. Una decisione che ha fatto parlare e che Salis ha sempre difeso come un gesto di equilibrio familiare e identità, sottolineando l’importanza di dare pari valore alle storie personali dei genitori, senza automatismi tradizionali. Una scelta che, nel loro caso, è diventata anche simbolica, contribuendo ad alimentare l’interesse mediatico intorno a una coppia che ha sempre cercato di vivere la propria vita privata con sobrietà, pur essendo costantemente sotto osservazione.
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Fausto Brizzi: chi è il celebre marito di Silvia Salis
Dietro il nome di Fausto Brizzi c’è uno dei registi più conosciuti del cinema italiano contemporaneo. Autore di numerose commedie di successo, Brizzi ha costruito negli anni una carriera solida nel panorama cinematografico nazionale, diventando un punto di riferimento per il genere grazie a successi come "Notte prima degli esami", "Maschi contro femmine", "Indovina chi viene a Natale" e molti altri. Oltre al lavoro dietro la cinepresa, la sua figura è spesso finita al centro dell’attenzione mediatica anche per le vicende della sua vita privata, oggi legata appunto a Silvia Salis. Un rapporto che unisce due mondi diversi — cinema e politica — e che continua a suscitare curiosità nel pubblico italiano.
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