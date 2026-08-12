È morta Silvia Monti, ex attrice di successo: dal film con Sordi alla vita con Carlo De Benedetti. La causa della morte
L’ex attrice, volto di “Finché c’è guerra c’è speranza”, lasciò le scene nel pieno della popolarità. Poi il matrimonio con De Benedetti e il ritiro a Lugano.
Silvia Monti è morta. L’attrice, tra le più riconoscibili del cinema italiano, tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta si è spenta a 80 anni dopo una malattia. Una carriera breve ma intensa, costruita accanto a registi come Alberto Lattuada e Lucio Fulci e culminata nel successo di Finché c’è guerra c’è speranza, al fianco di Alberto Sordi. Poi, proprio quando la popolarità era al massimo, la scelta sorprendente di lasciare le scene e scomparire dalla vita pubblica. Da allora, la sua storia è proseguita lontano dai riflettori, tra matrimoni, una nuova vita in Svizzera e quasi trent’anni accanto a Carlo De Benedetti.
La carriera di Silvia Monti
Silvia Monti, all’anagrafe Silvia Cornacchia, nasce il 23 gennaio 1946 a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Debutta al cinema nel 1969 con Fräulein Doktor di Alberto Lattuada e, nello stesso anno, prende parte a Metti, una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi, Il cervello di Gérard Oury e Sai cosa faceva Stalin alle donne? di Maurizio Liverani. La sua carriera prosegue negli anni successivi con Una lucertola con la pelle di donna di Lucio Fulci, Giornata nera per l’ariete di Luigi Bazzoni, Il corsaro nero di Lorenzo Gicca Palli e Afyon – Oppio di Ferdinando Baldi. Tra gli altri film a cui partecipa ci sono anche Sono stato io! di Lattuada, Peccato d’amore, La mano spietata della legge di Mario Gariazzo, Il domestico e Milano: il clan dei calabresi. In pochi anni lavora quindi con diversi protagonisti del cinema italiano, come Alberto Sordi, e internazionale.
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Il ritiro dalle scene di Silvia Monti
Nonostante il successo e una carriera ancora in evoluzione, Silvia Monti decide di lasciare il cinema e dedicarsi alla vita privata. Dopo il ritiro sposa il conte veneziano Luigi Donà dalle Rose, con il quale ha due figli, Leonardo e Una. La coppia si separa nel 1994. Il 10 luglio 1997 l’ex attrice si sposa nuovamente con l’imprenditore Carlo De Benedetti e successivamente si trasferisce con lui a Lugano, in Svizzera. Lontana dai riflettori, conduce una vita riservata, lasciandosi alle spalle una carriera cinematografica breve ma caratterizzata da numerose collaborazioni prestigiose.
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