Signorini sparisce dai social: il retroscena (clamoroso) sulle sue condizioni di salute. Come sta il conduttore L'ex conduttore del Grande Fratello Vip avrebbe scelto di disattivare il suo profilo Instagram per motivazioni personali. E spunta una rivelazione di Valeria Marini.

È successo ieri, 27 dicembre, in tarda serata. Il profilo Instagram di Alfonso Signorini è stato ufficialmente rimosso, e subito è partito il tam-tam tra gli utenti del web. A quanto pare, come rivelato da un’indiscrezione di Fanpage, la scelta del conduttore sarebbe dovuta al clamore mediatico che si è generato in queste settimane dopo le pesantissime accuse di Corona. E alle conseguenze psicologiche che la vicenda avrebbe avuto sul protagonista (suo malgrado) di questa vicenda. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Signorini, l’addio ai social e l’indiscrezione choc

Dopo due settimane da incubo, al centro di un ciclone mediatico senza precedenti, Alfonso Signorini ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dei social. La mossa è arrivata ieri sera, quando il profilo Instagram dell’ex conduttore del Grande Fratello Vip è stato ufficialmente disattivato. È rimasta invece operativa la sua pagina su TikTok, che tuttavia Signorini non utilizzava in maniera attiva dal maggio del 2023. Almeno per ora, non sono pervenute spiegazioni ufficiali sulle motivazioni che avrebbero spinto Alfonso a questo gesto. Ma è emersa nelle scorse ore un’indiscrezione che alcuni ritengono piuttosto attendibile.

Stando a quanto riportato da Fanpage, il conduttore e giornalista avrebbe "scelto di prendere le distanze dai social" perché "sarebbe provato dalle accuse di Fabrizio Corona". La vicenda avrebbe quindi scosso nel profondo Signorini, a livello psicologico, e l’avrebbe spinto a chiudere una volta per tutte il suo profilo pubblico. E le indiscrezioni non finiscono qui.

Il retroscena di Valeria Marini su Alfonso Signorini

La versione di Fanpage è stata in qualche modo confermata anche da un’amica di vecchia data del conduttore, Valeria Marini. La showgirl ha infatti svelato, durante una diretta social sul suo profilo, quale sarebbe lo stato d’animo di Signorini al momento, aggiungendo un augurio personale: "Auguro a tutti tanta serenità e in primis ad Alfonso, perché so per certo che adesso sta soffrendo tantissimo per questa faccenda".

Anche secondo l’avvocato di Alfonso, Andrea Righi, il suo assistito sarebbe profondamente rammaricato per le accuse che lo hanno travolto. Ma sembrerebbe pronto a combattere con tutte le forze per "ristabilire la verità" il prima possibile. Nel frattempo, il silenzio social sembra l’unica strada percorribile per il conduttore e giornalista caduto in disgrazia. Un periodo di distanza dal clamore online potrà soltanto aiutare Signorini a riflettere con lucidità sulle prossime mosse da compiere. Mentre rimane quanto mai in bilico la sua posizione all’interno della galassia Mediaset.

