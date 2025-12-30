Signorini, cosa succede al Grande Fratello Vip dopo l’autosospensione: retroscena e nuovo scenario Ora tutti si chiedono chi condurrà il reality a marzo 2026, ma ci sono già due nomi forti pronti a timonare il programma.

Dopo giorni di bufera, Alfonso Signorini si è autosospeso da tutti i suoi impegni con Mediaset. Le feroci accuse lanciate da Fabrizio Corona su Falsissimo, ai danni del direttore di Chi, hanno scatenato un putiferio mediatico enorme e ora, dopo aver querelato l’ex paparazzo, Signorini sta cercando di difendersi da quella che i suoi legali definiscono una "campagna calunniosa e diffamatoria volta a distruggere la sua onorabilità". Attraverso una nota stampa diffusa dai suoi legali, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, il conduttore del GF ha reso nota la decisione di allontanarsi momentaneamente dal Biscione: "Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset". L’azienda ha accolto la scelta di Signorini, sottolineando il proprio impegno nel cercare la verità e tutelare il rispetto del pubblico e del codice etico che tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare. Ora, però, la domanda che in molti si pongono è che fine farà il Grande Fratello Vip: chi condurrà il reality ora che Alfonso ha lasciato il timone?

Grande Fratello Vip, il nuovo scenario post Signorini: chi condurrà il reality

Da quando Corona ha lanciato le sue pesanti accuse su Alfonso Signorini, ricostruendo un presunto scambio di favori tra il conduttore e i concorrenti del GF, in molti hanno iniziato a pensare che il reality sarebbe finito nelle mani di un altro presentatore. Un'ipotesi, questa, che ora sta diventando sempre più concreta, specie dopo l'auto-sospensione di Signorini da tutti i suoi impegni con Mediaset. Una scelta cautelativa quella del direttore di Chi, in attesa che si faccia luce su tutta la vicenda che l'ha travolto, ma che ora apre un nuovo scenario sul futuro del Grande Fratello Vip. Il programma, infatti, partirà probabilmente il primo lunedì di marzo 2026 e ad oggi non si sa chi lo condurrà. Da giorni, però, ci sono un paio di nomi che continuano a fare capolino e sono quelli di Ilary Blasi e Michelle Hunziker: la prima veterana alla conduzione di reality (al timone del GF dal 2016 al 2018), la seconda volto noto e molto amato dal pubblico. Ancora niente di certo, e dai piani alti dell'azienda non è trapelata nessuna notizia, se non quella di aver accolto la decisione di Signorini di autosospendersi. Ma tra i rumors c'è addirittura chi pensa che Blasi e Michelle possano essere chiamate a una conduzione in tandem.

