Caso Signorini, per la società del giornalista fatturato a picco dopo l'accusa di Corona: quanto ha perso Le presunte rivelazioni di Falsissimo e lo scandalo mediatico hanno travolto l'ex conduttore del Gf anche nel portafogli: i numeri del disastro

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Lo tsunami delle accuse di Fabrizio Corona continua a travolgere il mondo di Alfonso Signorini. Mentre va avanti il lavoro degli inquirenti per capire se esistesse effettivamente un presunto "sistema Signorini" che avrebbe previsto l’imposizione di favori sessuali a fronte della possibilità di partecipare come concorrenti al Grande Fratello (un‘inchiesta interna Endemol è arriva alla conclusione ‘piena idoneità nei casting’ ndr), le conseguenze delle accuse si fanno sentire anche su altri piani, a iniziare da quello economico.

Alfonso Signorini travolto anche nel portafoglio dalle accuse di Fabrizio Corona: quanto ha perso

Il giornalista e conduttore ha lasciato da mesi il suo ruolo in Mondadori di direttore editoriale del settimanale Chi, e in attesa che l’inchiesta faccia il suo corso si è autosospeso anche da ogni impegno televisivo in Mediaset. Oggi il sito Open.online, fa i conti in tasca all’ex conduttore del Grande Fratello analizzando i fatturati della sua società, nata da poco più di un anno e crollati dopo le rivelazioni di Corona a mezzo Falsissimo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La società di Alfonso Signorini si chiama Callas55 srl e, come oggetto sociale ha "attività di servizio alle imprese nel campo della comunicazione sia tradizionale che della new economy, infuencer marketing, pubbliche relazioni, pubblicità, promozione attività formative, produttive e commerciali in ambito televisivo, cinematografico, teatrale, radiofonico, sportivo, della moda e delle arti visive in genere".

Secondo quanto riporta Open, il fatturato della società sarebbe crollato negli ultimi mesi, passando da , dai 605.102 euro del 2024 a 301.294 euro. Un dato che fa ancora più impressione se si considera che i numeri relativi al 2024, primo anno di vita della società, si riferiscono a soli 8 mesi di attività. Si può dunque tranquillamente parlare di crollo, numeri alla mano. Anche il fatturato della Callas55 srl non ha dunque retto alle bordate mediatiche sparate contro Alfonso Signorini dal megafono web di Fabrizio Corona, Falsissimo, i cui canali sono stati poi bloccati a seguito delle denunce incrociate e della battaglia che dal campo mediatico si è spostata nelle aule del Tribunale di Milano.

Una vita, quella di Signorini, che è stata quindi completamente travolta, in tutti i suoi aspetti dalle accuse e che rischiano anche di farlo finire sul lastrico. Mentre il giornalista si è chiuso ormai da mesi in un silenzio da cui non è trapelato nessuna dichiarazione se non l’unica, all’inizio della vicenda, affidata ai suoi legali, l’inchiesta giudiziaria va avanti e i magistrati sono intenzionati a sentire in qualità di testimoni ancora diverse persone, già convocate in procura, tra quelle che hanno collaborato con l’ex conduttore e autore Mediaset ed ex direttore del settimanale Chi, tra cui anche diversi volti noti al grande pubblico.

Potrebbe interessarti anche