Il Signore degli Anelli, a sorpresa in arrivo un sequel: protagonista la figlia di un amato personaggio Stephen Colbert e il figlio e sceneggiatore Peter McGee al lavoro su Shadows of the Past, seguito ambientato anni dopo la conclusione della trilogia originale

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Un fulmine a ciel sereno, quello che ieri ha colpito i fan de Il Signore degli Anelli, capolavoro della letteratura fantasy di J.R.R. Tolkien: stando a quanto raccolto da Variety, oltre a The Hunt for Gollum, spin-off "parallelo" al primo film, sarebbe in lavorazione un sequel con protagonista Elanor, la figlia di Samvise Gamgee, interpretato da Sean Astin. Al lavoro ci sarebbe Stephen Colbert, noto comico e conduttore dell’omonimo Late Show americano e presentatore dell’ultima Notte degli Oscar. Il titolo? Shadows of the Past. Ecco tutto ciò che sappiamo sul film sequel de Il Signore degli Anelli.

Stephen Colbert al lavoro su un film sequel de Il Signore degli Anelli con protagonista la figlia di Sam

È stato nientemeno che Peter Jackson, regista della trilogia filmica originale e di quella de Lo Hobbit a dare l’annuncio ufficiale, mediante un video pubblicato sui propri profili social e rilanciato da Warner Bros. Discovery. Quello che doveva essere un "semplice" aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori per The Hunt for Gollum, spin-off parallelo a La Compagnia dell’Anello e in uscita nel 2027, si è trasformato in un annuncio ufficiale che ha scosso i fan. Stephen Colbert, assieme al figlio e sceneggiatore Peter McGee (Star Wars: L’ascesa di Skywalker), sarebbe al lavoro su un film sequel de Il Signore degli Anelli, intitolato Shadows of the Past.

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Colbert stesso è comparso nel video, dichiarando quanto sia un grande fan del lavoro di Tolkien e descrivendo ciò che sarà la nuova pellicola. Il conduttore americano ha affermato che si baserà su alcuni dei capitoli de La Compagnia dell’Anello non adattati nei film di Jackson, ma che si svolgerà molti anni dopo la conclusione della storia originale. Variety ha infatti reperito la sinossi, che recita: "Quattordici anni dopo la scomparsa di Frodo, Sam, Merry e Pipino partono per ripercorrere i primi passi della loro avventura. Nel frattempo, la figlia di Sam, Elanor, ha scoperto un segreto sepolto da tempo ed è determinata a capire perché la Guerra dell’Anello sia stata sul punto di essere perduta ancor prima di cominciare".

Non la prima volta che Colbert collabora con Jackson

Non si tratta della prima collaborazione tra il conduttore e il regista neozelandese. Colbert aveva infatti avuto una piccola particina nello sviluppo de Lo Hobbit: La desolazione di Smaug (2013). Ha inoltre diretto lo stesso Jackson nel cortometraggio del 2019 Darrylgorn, anch’esso ambientato nella Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien.

Tornando a Shadows of the Past, nel video, Colbert racconta a Jackson: "Sai cosa significano per me i libri, e cosa significano per me i tuoi film. Ma ciò che mi sono ritrovato a rileggere più e più volte sono i sei capitoli iniziali de La Compagnia dell’Anello che non avete mai sviluppato nel primo film, all’epoca. In pratica, dal capitolo "Tre è compagnia" (capitolo III) fino a "Nebbia sui Tumulilande" (capitolo VIII). E ho pensato: "Aspetta, forse questo potrebbe essere una storia a sé, che però si inserisce nella storia più grande. Potremmo creare qualcosa che sia completamente fedele ai libri e allo stesso tempo completamente fedele ai film che avevate già realizzato?". I fan ora tremano e fremono allo stesso tempo. Perchè ricevere nuovi prodotti tratti dall’universo creato da Tolkien è sempre elettrizzante, ma il rischio di ritrovarsi in mano "un altro" La guerra dei Rohirrim è sempre dietro l’angolo. Non resta che attendere e sperare.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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