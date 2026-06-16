La regina degli scacchi arriva nella Terra di Mezzo: Anya Taylor-Joy avrà un ruolo mai visto prima nella Caccia a Gollum
L'attrice è ufficialmente nel cast del film Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum e avrà un ruolo mai visto prima al cinema
C’è una grandissima novità per tutti gli appassionati del mondo di Tolkien: Anya Taylor-Joy entra ufficialmente a far parte del cast di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum (Il Signore degli Anelli – Caccia a Gollum).
Anya Taylor-Joy entra nella Terra di Mezzo in un ruolo mai visto prima
L’attrice, ormai una vera stella dei grandi successi di Hollywood dopo Dune e Mad Max, e lanciata dalla serie TV di Netflix La Regina degli scacchi, vestirà i panni di Seren, un’elfa guerriera del Reame Boscoso descritta come una delle alleate più fidate e letali di Re Thranduil. Per i fan della saga cinematografica c’è da chiarire che quello dell’attrice è un personaggio completamente nuovo, mai visto prima al cinema e dunque creato apposta per il grande schermo.
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Il film sarà diretto da Andy Serkis, che tornerà anche a recitare nei panni del famosissimo Gollum. Ma le sorprese non finiscono qui, perché per l’occasione assisteremo a una vera e propria reunion di attori storici della saga originale: Ian McKellen tornerà a essere il mago Gandalf, Elijah Wood indosserà di nuovo i panni di Frodo Baggins, mentre Lee Pace rivestirà il ruolo di Re Thranduil (il sovrano degli elfi già visto nella trilogia de Lo Hobbit). Insieme a loro e ad Anya Taylor-Joy, ci saranno altre new entry di altissimo livello come Kate Winslet, Jamie Dornan e Leo Woodall, a dimostrazione di quanto la produzione punti su questo nuovo capitolo.
Il Signore degli Anelli – Caccia a Gollum: cosa accadrà nel nuovo film
La storia sarà un prequel e si posizionerà temporalmente prima degli eventi de La Compagnia dell’Anello. Racconterà la frenetica corsa contro il tempo di Gandalf e dei suoi alleati per scovare Gollum prima che le forze del male riescano a catturarlo e a scoprire, attraverso di lui, dove si trova l’Anello del Potere.
L’uscita al cinema è fissato per il 17 dicembre 2027. Questo film sarà solo il primo passo di un nuovo grande rilancio della Terra di Mezzo da parte di Warner Bros., che ha già in cantiere un altro lungometraggio intitolato The Lord of the Rings: Shadow of the Past. D’altronde, con un franchise che ha incassato quasi sei miliardi di dollari nel mondo, la saga di Tolkien si conferma uno dei prodotti fantasy più amati di sempre.
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