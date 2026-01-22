Trova nel Magazine
Il regista dei record firma La Signora in Giallo: ecco chi trasformerà Jamie Lee Curtis in Jessica Fletcher

La Signora in giallo tornerà con un nuovo capitolo che vedrà Jamie Lee Curtis nei panni di Jessica Fletcher: ecco chi è il regista

L’iconica scrittrice di gialli Jessica Fletcher si prepara a tornare sul grande schermo. Dopo mesi di indiscrezioni, è ufficiale: Jamie Lee Curtis erediterà il ruolo che fu della leggendaria Angela Lansbury in un nuovo adattamento cinematografico prodotto da Universal.

La Signora in giallo, svelato il regista che guiderà la nuova avventura di Jessica Fletcher

L’ultima novità su questo attesissimo progetto è la scelta del regista, ricaduta su Jason Moore, professionista attualmente molto richiesto (impegnato anche sul prequel di La rivincita delle bionde). La storia è stata invece affidata a Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo. Dietro il progetto ci sono nomi pesanti del settore, tra cui Amy Pascal e il duo Phil Lord & Christopher Miller, il che sembra assicurarci che ci ritroveremo di fronte ad un prodotto non solo entusiasmante ma anche di ottima qualità. D’altronde, la stessa Jamie Lee Curtis ha espresso grande entusiasmo per il ruolo, dichiarando a Entertainment Tonight: "Sta succedendo davvero. Sono molto emozionata, anche se cerco di frenarmi finché non saremo sul set".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il ritorno di una serie cult: qual è l’obiettivo del remake

La serie originale, andata in onda per 12 stagioni (1984-1996), ha ridefinito il genere giallo in televisione. La trama seguiva le vicende di Jessica Fletcher, un’insegnante di inglese vedova e in pensione di Cabot Cove che, quasi per caso, diventa una celebre autrice di romanzi polizieschi e un’infallibile detective dilettante. Angela Lansbury ha ricevuto ben 12 nomination agli Emmy (una per ogni stagione) per la sua interpretazione. La serie ha collezionato numerosi Golden Globe, inclusi quattro premi come Miglior Attrice per la Lansbury e due come Miglior Serie Drammatica. Dopo la chiusura ufficiale nel 1996, il franchise è proseguito con quattro film per la televisione realizzati tra il 1997 e il 2003: Vagone letto con omicidio (1997), Appuntamento con la morte (2000), L’ultimo uomo libero (2001) e La ballata del ragazzo perduto (2003).

Sebbene i dettagli della trama siano ancora segreti, l’obiettivo è onorare lo spirito della serie originale adattandolo alla sensibilità moderna. Con l’esperienza di Jamie Lee Curtis nel genere (si pensi al successo di Cena con delitto – Knives Out), i fan sono fiduciosi che l’essenza di Jessica Fletcher rimarrà intatta.

