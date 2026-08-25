Report, chi prenderà il posto di Sigfrido Ranucci e cosa farà il conduttore: la presa di posizione della Rai Sigfrido Ranucci va via dal programma Report? In questi giorni è partito il toto nomi di chi prenderà il suo posto in casa Rai

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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In casa Rai è tempo di cambiamenti, e riguardano stavolta il programma Report e l’uscita di scena del giornalista Sigfrido Ranucci. Dopo anni di conduzione, quest’ultimo sta per dire addio alla trasmissione d’inchiesta di Rai 3. Nonostante l’annuncio ufficiale non sia ancora arrivato, la notizia sembra essere ormai abbastanza certa.

La decisione Rai sul futuro di Ranucci e di Report

Secondo le indiscrezioni divulgate da Repubblica, pare sia ormai ufficiale l’uscita di scena di Sigfrido Ranucci dal cast di Report. La Rai vorrebbe però anche decidere quale sarà il futuro lavorativo del giornalista, che ricopre anche il ruolo di vicedirettore degli Approfondimenti. Sembrerebbe infatti che lui possa ricevere una nuova proposta dalla Rai. Ad esempio, potrebbe ricoprire alcuni importanti incarichi giornalistici, come il ruolo di inviato, di corrispondente oppure di responsabile di strutture del servizio pubblico, come la scuola di giornalismo di Perugia.

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Tra l’altro, lo stesso Ranucci non ha nascosto il suo malcontento per le ultime vicende che lo hanno coinvolto. In occasione del suo 65esimo compleanno, ha infatti pubblicato un videomessaggio sui social, durante il quale ha ringraziato chi gli è stato accanto in questi ultimi mesi, denunciando però anche chi lo ha definito una "gogna politica".

Chi è il prossimo conduttore di Report

Nel frattempo, casa Rai sta pensando al personaggio che potrebbe sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report. Il direttore degli Approfondimento Paolo Corsini potrebbe infatti confrontarsi presto con la redazione sul futuro del programma, con l’intento di conservarne la linea editoriale. Potrebbe quindi arrivare alla conduzione una persona che sia già molto vicina al team del programma.

Tra i nomi che sono spuntati come possibili conduttori di Report, c’è anche quello di Sabrina Giannini, giornalista e conduttrice di Indovina chi viene a cena, il programma andato in onda su Rai 3. Quest’ultima ha anche lavorato come autrice alla trasmissione creata da Milena Gabanelli. "Dieci anni fa Gabanelli, qualche tempo prima di suggerire Ranucci come suo sostituto" – ha raccontato lei all’Ansa – "aveva pensato ad affidare la conduzione a me. Posso confermarlo". Tra i vari personaggi in lizza c’è anche Francesca Fagnani, conduttrice di Belve e che alcuni vorrebbero alla conduzione anche di Report. Al momento si tratta solamente di ipotesi, anche perché non ci sono state conferme a riguardo.

Le candidature più accreditate sono però quelle di Peter Gomez, Riccardo Iacona e Maria Cuffaro. Tre personaggi molto attivi nel mondo dell’informazione e della comunicazione italiani.

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