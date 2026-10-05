Sigfrido Ranucci sospeso dalla Rai per dieci giorni: svolta nel caso Report e la risposta del conduttore: "Il codice etico?" Rai infligge dieci giorni di sospensione al giornalista mentre resta in sospeso il ricorso contro l'allontanamento da Report: nel frattempo Corsini chiude al suo reintegro.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La vicenda di Sigfrido Ranucci si arricchisce di un nuovo, pesante capitolo proprio mentre resta ancora aperta la partita giudiziaria sul suo allontanamento dalla conduzione di Report. La Rai ha infatti deciso di sospendere il giornalista per dieci giorni, senza però rendere pubbliche, almeno per il momento, né le date esatte del provvedimento né tutti gli elementi che hanno portato alla sanzione. Una decisione che arriva in una giornata già segnata dalle dichiarazioni molto nette di Paolo Corsini sul possibile ritorno di Ranucci alla guida del programma.

Sigfrido Ranucci: la nuova sanzione della Rai

La sospensione rappresenta un ulteriore passaggio in una situazione che da settimane vede contrapposti Ranucci e i vertici dell’azienda. Il giornalista era stato già rimosso dalla conduzione di Report alla fine di agosto e aveva successivamente presentato un ricorso urgente al Tribunale del lavoro di Roma per contestare la decisione. La giudice Donatella Casari si è riservata la decisione dopo l’udienza, mentre sullo sfondo rimaneva anche il procedimento disciplinare avviato dalla Rai.

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La notizia della sospensione ha quindi un peso particolare perché arriva prima della pronuncia sul ricorso presentato da Ranucci, rendendo ancora più delicato il confronto tra il giornalista e l’azienda. Secondo quanto emerso, il provvedimento è collegato agli accertamenti della Commissione per il Codice Etico Rai, anche se l’azienda non ha diffuso pubblicamente un quadro dettagliato delle contestazioni.

La replica di Ranucci e il riferimento al Codice Etico

Ranucci ha reagito mettendo soprattutto in discussione il modo in cui le regole interne dell’azienda vengono applicate. "Nessun provvedimento sulle frasi e gli attacchi contro di me di Corsini, Cerno, Monteleone, Sottile", ha dichiarato il giornalista, prima di aggiungere una frase destinata inevitabilmente a riaccendere il confronto: "Il codice etico solo con Bortone, Saviano e Ranucci".

Il riferimento è a precedenti vicende che avevano coinvolto Serena Bortone e Roberto Saviano, entrambi destinatari di provvedimenti o decisioni aziendali nelle quali il Codice Etico aveva avuto un ruolo. Ranucci, dunque, non sembra voler concentrare la propria replica soltanto sulla sospensione, ma soprattutto sulla presunta disparità di trattamento che, secondo la sua posizione, emergerebbe dal comportamento della Rai.

Corsini chiude la porta al ritorno a Report

A rendere ancora più teso il quadro ci hanno pensato le parole pronunciate nelle stesse ore da Paolo Corsini. Intervenuto a Milano alla presentazione di 2 di picche, il direttore dell’Approfondimento Rai è stato interpellato sulla possibilità che il Tribunale del lavoro possa accogliere il ricorso di Ranucci e disporne il reintegro alla guida di Report.

La risposta è stata estremamente netta: "Ranucci reintegrato? Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere, è ucronia. Io quello che dovevo fare l’ho fatto". Corsini ha poi ribadito: "Stiamo lavorando serenamente, pensiamo di essere nel giusto e di avere fatto tutto correttamente".

Una partita ancora tutta da giocare

Le dichiarazioni di Corsini hanno provocato immediate reazioni politiche, mentre la sospensione aggiunge un nuovo elemento alla battaglia già in corso. Il punto decisivo resta ora la pronuncia del Tribunale del lavoro, chiamato a stabilire se Ranucci dovrà essere reintegrato alla guida di Report oppure se la decisione della Rai resterà confermata.

Nel frattempo, la nuova stagione del programma si prepara a ripartire senza di lui, mentre il giornalista continua a contestare le scelte dell’azienda. La sospensione di dieci giorni, arrivata in un momento tanto delicato, rischia così di diventare non la conclusione del caso, ma l’ennesimo capitolo di uno scontro che è ormai molto più ampio della sola conduzione televisiva.

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