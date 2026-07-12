"Sono pronto a fare un passo indietro", Sigfrido Ranucci parla alla squadra di Report. Le dichiarazioni ufficiali Sigfrido Ranucci sarebbe pronto a fare un passo indietro. Questo è ciò che avrebbe detto alla redazione del programma Report

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Ancora colpi di scena per il futuro lavorativo di Sigfrido Ranucci, che ha intanto visto incrinare il suo rapporto di amicizia con lo storico collaboratore Valter Lavitola. Nel frattempo, sono state sospese le repliche estive del programma Report e questa decisione della Rai ha portato una reazione – non proprio piacevole – tra i fan.

Il Corriere della Sera ha intanto fatto sapere che Ranucci avrebbe confermato l’amicizia con la redazione della trasmissione, prendendo però le distanze dalle dichiarazioni fatte da Lavitola. Si sarebbe inoltre scusato per alcuni riferimenti personali. Ci sarebbe inoltre stato un incontro con la redazione, durante il quale Sigfrido Ranucci avrebbe ammesso di sentirsi pronto a fare un passo indietro nel caso in cui ci fossero dei dubbi da parte di tutta la squadra.

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Cosa è successo tra Sigfrido Ranucci e Lavitola

Tra i due non ci sarebbe più alcun rapporto e parlarne è stato soprattutto il settimanale Domani, che fa sapere che Lavitola avrebbe ospitato un cronista di Report nel suo bed and breakfast quando c’è stato il Covid, gratuitamente. Un gesto che sarebbe stato un favore fatto allo stesso Ranucci. A tal proposito, avrebbe detto: "Se Sigfrido dubita di me sono pronto a sputargli in faccia".

Il Corriere della Sera ha intanto riportato che il conduttore di Report è intenzionato a cambiare idea su Valter. "Mi spiace per aver tirato in mezzo la vicenda del figlio malato alla radice della nostro legame, mi scuso", ha continuato lui. Pare inoltre che Lavitola avrebbe avvisato Ranucci sul presunto viaggio di Nordio in Uruguay in merito alla vicenda Minetti, dicendogli che si è trattata di una fake news.

Instabilità nella redazione di Report

Proprio a seguito di questi conflitti avvenuti tra Ranucci e Lavitola, sarebbe scoppiato il caos anche nella redazione del programma Report. Nelle scorse ore, il giornalista avrebbe infatti detto a degli inviati di avere sicuramente buona fede sull’attentato accaduto. "Se avete dubbi su di me sono pronto a un passo indietro", ha esordi lui. E ancora, sembrerebbe che qualcuno abbia chiesto: "Con quale faccia potrò andare da un politico a chiedergli conto dei suoi legami pericolosi con personaggi controversi?".

La vicenda continua insomma ad essere misteriosa e ancora non si sa con certezza cosa succederà nei prossimi nella redazione di Report, il programma che per anni ha visto come protagonista Sigfrido Ranucci. Di certo i colpi di scena – e le tante novità – non stanno mancando.

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