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Sigfrido Ranucci rompe il silenzio sul presunto addio a Report: "È falso". Poi intervengono anche i vertici Rai

Sigfrido Ranucci lascia Report? Arriva la smentita del giornalista e dei vertici Rai: cosa sta succedendo davvero

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Report Sigfrido Ranucci
IPA

Nelle ultime ore il nome di Sigfrido Ranucci è finito al centro di un nuovo caso mediatico. Alcune indiscrezioni diffuse online parlavano infatti di una sua imminente uscita dalla guida di Report, storico programma d’inchiesta di Rai 3, con l’ipotesi di un passaggio di testimone a Giorgio Mottola. Una ricostruzione che, però, è stata rapidamente smentita dal diretto interessato. Il giornalista ha infatti chiarito che le notizie circolate non trovano alcun riscontro nella realtà, mettendo fine alle speculazioni nate nel giro di poche ore e che avevano inevitabilmente alimentato il dibattito sul futuro della trasmissione.

La replica di Sigfrido Ranucci sulle indiscrezioni

Raggiunto da Fanpage, Sigfrido Ranucci ha negato con decisione l’ipotesi di una sospensione o di un allontanamento dalla conduzione di Report. Il giornalista ha ribadito che le voci diffuse in giornata non sono fondate e ha ricordato come siano già arrivate prese di posizione ufficiali anche dall’azienda. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: "Che io sia fuori da Report è falso. Lo hanno già smentito Corsini (direttore dell’Approfondimento Rai, ndr) e Spadafora (direttore degli Affari legali Rai, ndr). A breve arriverà una smentita del Cdr anche a nome del direttore". La dichiarazione arriva dopo che diversi rumor avevano ipotizzato un cambio ai vertici del programma, indicando nello storico inviato Giorgio Mottola il possibile successore di Ranucci. Al momento, tuttavia, non esiste alcuna conferma in questa direzione.

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Il contesto e il peso delle indiscrezioni su Report e Ranucci

Le indiscrezioni sono emerse a poche settimane dalle polemiche che hanno coinvolto il giornalista per la vicenda relativa al rapporto di amicizia con Valter Lavitola. Un caso che aveva già acceso il dibattito pubblico, anche alla luce del presunto coinvolgimento dell’imprenditore nell’attentato denunciato dallo stesso Ranucci lo scorso anno. Proprio questo contesto ha probabilmente favorito la rapida diffusione delle nuove voci sul suo futuro professionale.

Quando un volto simbolo dell’informazione televisiva finisce al centro dell’attenzione, infatti, ogni indiscrezione tende ad assumere proporzioni molto più grandi della notizia stessa. È un meccanismo ormai frequente nel panorama mediatico: la velocità con cui circolano i rumor spesso supera quella delle verifiche. In casi come questo, però, la smentita assume un valore importante perché ricorda quanto sia fondamentale distinguere le indiscrezioni dai fatti accertati. La replica di Ranucci e i chiarimenti già arrivati dai dirigenti Rai riportano così la vicenda su un piano più concreto, almeno fino a eventuali comunicazioni ufficiali che raccontino uno scenario diverso. Per il momento, dunque, Report non cambia guida e le notizie che parlavano dell’uscita di Sigfrido Ranucci vengono smentite direttamente dal giornalista e dai riferimenti citati all’interno della Rai, insieme al chiarimento relativo al fatto che non esista alcun provvedimento nei suoi confronti.

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