Sigfrido Ranucci fuori da Report: è ufficiale, ecco chi prenderà il suo posto
Dopo nove anni alla guida del programma, arriva la decisione ufficiale della Rai: Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi saranno i nuovi conduttori, mentre per Ranucci si aprono tre possibilità.
La notizia che da tempo aleggiava attorno a Report è ora ufficiale: Sigfrido Ranucci non sarà più alla guida del programma di Rai 3 nella prossima stagione. La Rai ha comunicato la decisione attraverso una nota, annunciando contemporaneamente i due giornalisti chiamati a raccogliere un’eredità importante, quella di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una svolta significativa per uno degli appuntamenti più riconoscibili del giornalismo investigativo del Servizio Pubblico, soprattutto considerando che Ranucci aveva assunto la conduzione nove anni fa, dopo essere stato indicato come successore da Milena Gabanelli.
I nuovi conduttori di Report: Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi
A prendere il posto di Ranucci saranno dunque Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione Rai riservata ai giornalisti professionisti. La scelta introduce una formula inedita per il programma, che dalla prossima stagione sarà affidato a una conduzione a due. Presutti conosce già molto bene la realtà di Report, essendo da anni giornalista e inviata della trasmissione, con un percorso costruito soprattutto attraverso il giornalismo investigativo e la realizzazione di inchieste. La Rai sottolinea inoltre che nella selezione interna Presutti è risultata prima classificata, elemento che, secondo l’azienda, conferma il valore del percorso maturato all’interno del Servizio Pubblico. Piervincenzi porta invece un’esperienza altrettanto legata all’inchiesta televisiva, avendo lavorato come inviato e conduttore in diversi programmi Rai, tra cui Nemo: Nessuno escluso e Popolo Sovrano. Nel suo percorso professionale c’è anche l’aggressione subita nel 2017 a Ostia durante un’inchiesta realizzata per Nemo, episodio che lo aveva portato al centro dell’attenzione proprio per i rischi affrontati sul campo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le tre possibilità per Sigfrido Ranucci
Il passaggio di consegne non coincide, almeno per il momento, con un’uscita di Ranucci dalla Rai. L’azienda ha infatti proposto al giornalista tre differenti possibilità di ricollocazione professionale, tenendo conto del suo grado e dell’esperienza maturata negli anni. Le ipotesi indicate sono un trasferimento al Tg3, un passaggio a RaiNews oppure una corrispondenza da una sede estera. Ranucci, oltre a condurre Report, ricopriva infatti anche il ruolo di vicedirettore ad personam degli Approfondimenti Rai. Il suo prossimo incarico, quindi, non è ancora definito e sarà necessario capire quale delle tre proposte verrà eventualmente scelta.
Le tensioni dentro Report
La decisione arriva dopo settimane segnate anche da tensioni interne alla redazione. Un gruppo di inviati aveva scritto al direttore Corsini proponendo una gestione a rotazione della trasmissione e la creazione di un "red team" incaricato di verificare la qualità dei servizi, con l’obiettivo dichiarato di evitare una sovraesposizione del singolo conduttore. Una posizione che Ranucci aveva interpretato in maniera molto critica, arrivando a parlare sui social di "tentativi di rimozione da Report" e di "utilizzo di cavalli di Troia all’interno della redazione da parte dell’azienda per sfiduciarmi". Gli stessi inviati, successivamente, hanno però precisato di "non aver mai sfiduciato" né "scaricato" Ranucci. Ora la Rai chiude definitivamente il capitolo della sua conduzione e affida Report a due nuove figure interne.
Potrebbe interessarti anche
Report, chi prenderà il posto di Sigfrido Ranucci e cosa farà il conduttore: la presa di posizione della Rai
Sigfrido Ranucci va via dal programma Report? In questi giorni è partito il toto nom...
Sabrina Giannini, "conduttrice di Report?". Non smentisce e svela: “Gabanelli mi voleva prima di Ranucci”
La giornalista ha commentato le voci che la darebbero in pole position per la conduz...
Report verso una nuova svolta? Milena Gabanelli rompe il silenzio sul possibile ritorno alla conduzione e sul caso Ranucci-Lavitola
Il nome della storica conduttrice è tornato a circolare mentre resta aperto il caso ...
Report, Ranucci verso la sospensione, la mossa della Rai e chi lo sostituisce: 5 nomi (sorprendenti)
Tra le ipotesi per il futuro del programma del prime time di Rai 3 salgono le quotaz...
Selvaggia Lucarelli contro Ranucci: “Eviti allusioni”. La dura replica alla frecciata del conduttore di Report
La conduttrice de L’Isola dei Famosi e opinionista del GF Vip ha risposto alle parol...
"Sono pronto a fare un passo indietro", Sigfrido Ranucci parla alla squadra di Report. Le dichiarazioni ufficiali
Sigfrido Ranucci sarebbe pronto a fare un passo indietro. Questo è ciò che avrebbe d...
Sigfrido Ranucci rompe il silenzio sul presunto addio a Report: "È falso". Poi intervengono anche i vertici Rai
Sigfrido Ranucci lascia Report? Arriva la smentita del giornalista e dei vertici Rai...
Ranucci, la Rai non fa sconti e avvia delle verifiche interne: "Un atto dovuto". La risposta del conduttore di Report non si fa attendere
Dopo il botta e risposta delle ultime settimane, Rai conferma l’avvio degli "approfo...