Sigfrido Ranucci è balzato suo malgrado al centro delle cronache a causa dell’attentato subito la sera del 17 ottobre 2025. Una bomba è esplosa sotto l’auto parcheggiata del conduttore di Report, distruggendola completamente. Nella deflagrazione sono state danneggiate anche l’altra auto di famiglia e la casa adiacente. La figlia Michela era passata pochi minuti prima davanti alla macchina del padre, rischiando di rimanere coinvolta direttamente nell’esplosione. "Avrebbero potuto ammazzare mia figlia. Hanno usato almeno un chilo di esplosivo", ha raccontato il giornalista. Ma chi è Michela Ranucci? E che legami ha con il lavoro del padre? Scopriamolo insieme.

Chi è Michela, la figlia di Sigfrido Ranucci: che lavoro fa

Michela Ranucci, seconda figlia di Sigfrido, ha scelto un percorso professionale completamente diverso da quello del padre. Lavora con bambini disabili ed è specializzata in neuropsicomotricità dell’età evolutiva, una disciplina che supporta lo sviluppo globale del bambino attraverso interventi preventivi, educativi e terapeutici. La sua vita professionale è lontana dai riflettori e dalle telecamere. Ogni giorno dedica attenzione e cura a chi ha più bisogno, una scelta lavorativa e di vita di cui il padre va particolarmente fiero.

Perché Sigfrido Ranucci è orgoglioso del lavoro della figlia Michela

Il conduttore di Report non ha mai nascosto il suo orgoglio per Michela. In un post su Facebook del 14 dicembre 2024 ha raccontato il viaggio della figlia in Tanzania, dove ha aiutato bambini con difficoltà motorie:

"Il Piano Mattei di mia figlia Michela. Tra i bambini disabili in Tanzania. Dove i bambini che non camminano invece di fare riabilitazione vengono tenuti dentro delle gabbie sul letto".

Le foto a corredo del post mostrano Michela insieme ai bambini tanzaniani che ha sostenuto, a conferma del suo impegno concreto nella solidarietà internazionale.

Ranucci aveva dedicato a Michela un altro post social, il 6 giugno 2023. In quell’occasione aveva festeggiato la laurea della figlia, sottolineando con una punta d’orgoglio il lavoro verso la quale era indirizzata:

"Un momento di pausa e di gioia condivisa. Era ottobre 2022. Dopo Giordano laureato con il massimo dei voti e lode a La Sapienza, anche mia figlia Michela ha conseguito la laurea magistrale. Come percorso di vita ha deciso di aiutare le persone più fragili".

Sigfrido Ranucci: la moglie, i due figli maschi e la vita sotto scorta

Ranucci è sposato con Marina, che ha conosciuto quando aveva 21 anni e lei 17. Si sono sposati nel 1995 e insieme hanno costruito una famiglia solida. La moglie di Ranucci, ex ragioniera, ha lasciato il lavoro per dedicarsi completamente alla crescita dei figli: Giordano, insegnante, Michela, ed Emanuele, studente di Giurisprudenza.

Sigfrido Ranucci vive sotto scorta dal 2009 e dal 2021 è oggetto di una protezione 24 ore su 24. La misura di sicurezza è necessaria per le numerose minacce ricevute durante la carriera e per l’attività di giornalista investigativo a Report, che lo ha visto affrontare inchieste scottanti su mafia, ‘ndrangheta e camorra, oltre a evidenziare contatti opachi tra politica e criminalità organizzata.

I figli hanno imparato a convivere con questa realtà. Come ha raccontato Emanuele Ranucci: "Vivo da sempre con il pensiero, il timore che ogni volta che saluto mio padre possa essere l’ultima". ha raccontato in un’occasione il terzogenito del giornalista, ripercorrendo gli anni trascorsi dalla famiglia sotto scorta e delle ripetute minacce di morte ricevute dal padre.

