Trova nel Magazine
Libero Magazine

War, Sienna Miller protagonista del divorzio del secolo dopo un incredibile scandalo nella serie per HBO e Sky

Dominic West e Sienna Miller saranno i protagonisti del 'divorzio del secolo' nella nuova serie di Sky e HBO dal titolo War: trama e dettagli

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

War, la nuova serie con Sienna Miller arriva su Sky: trama e cast
Netflix

Dominic West e Sienna Miller uniranno le forze per recitare nel thriller originale Sky e HBO dal titolo War. Dominic West, star di Downton Abbey e The Crown, interpreterà il magnate della tecnologia Morgan Henderson. Al suo fianco, l’attrice di Anatomia di uno scandalo e American Sniper, Sienna Miller, nel ruolo della sua ex moglie, la star del cinema internazionale Carla Duval.

War: la trama della nuova serie con Sienna Miller

Ambientata nell’élite del mondo legale londinese, la serie ha ricevuto recentemente il via libera, e sarebbero già in cantiere due stagioni. Tuttavia, non è stata ancora fissata una data di messa in onda. Ma di cosa parla War?

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Un caso di divorzio scandaloso e di alto profilo apre la serie, scatenando scosse nel mondo aziendale, nelle camere da letto e negli esoterici circoli legali di Londra. War segue due degli studi legali rivali più prestigiosi di Londra, Cathcarts e Taylor & Byrne, mentre si scontrano sul divorzio tra Morgan Henderson e Carla Duval. Naturalmente, entrambe le parti sono fiduciose di vincere. Tuttavia, man mano che la situazione – soprannominata il "divorzio del secolo" – degenera, le alleanze inevitabilmente si incrinano, la reputazione è messa a repentaglio e tutti giocano per vincere.

War sarà "un legal drama pieno di scandali"

Il fatto che siano previste già due stagioni per la serie ci fa intuire che l’esplosivo accordo di divorzio della prima sarà solo l’inizio di una serie di battaglie legali che hanno fatto notizia, e che andranno dunque in scena nei vari episodi.

George Kay, creatore e sceneggiatore, ha dichiarato: "Sono entusiasta di lavorare con Sky e HBO, due case di narrazione audaci e ambiziose, e con il nostro brillante team di produzione. WAR è un legal drama pieno di doppi giochi, scandali, colpi di scena e tradimenti. Il tipo di serie TV che mi ha fatto venire voglia di scrivere serie TV".

Potrebbe interessarti anche

Apple TV+, Jason Momoa torna in streaming con Chief of War

Chief of War, Jason Momoa è un eroe 'vero' nella serie di Apple TV+: cosa sappiamo

Una nuova storia epica nella rinnovata collaborazione tra l'attore di Aquaman e il s...
Amanda Lear annuncia una querela ai produttori di HBO: perché e cosa si vede

Enigma, Amanda Lear pronta a denunciare i produttori di HBO: perché e cosa si vede nel documentario

Sapevamo già che nel documentario di HBO Enigma c'era un'intervista di Amanda Lear, ...
Harry Potter, HBO costruirà Hogwarts per far studiare i giovani attori della serie

Hogwarts diventa realtà: HBO costruisce una scuola vera per i baby maghi della nuova serie di Harry Potter

Incredibile ma vero: HBO costruisce una vera Hogwarts per far studiare i baby attori...
Harry Potter, HBO svela la famiglia Weasley nel cast della serie

Harry Potter, HBO svela la famiglia Weasley: le prime immagini del cast della serie fanno già sognare

La serie remake HBO di Harry Potter ha svelato la famiglia Weasley: scelti Fred, Geo...
Stasera in tv 31 agosto 2025 cosa vedere

Stasera in tv (31 luglio): l'addio di Temptation Island e Raoul Bova sbarca su Rai 1 (dopo le polemiche)

I programmi top da vedere in tv giovedì 31 luglio 2025: su Rai 1 c'è Paola Cortelles...
Il Diavolo Veste Prada 2, Patrick Brammall sarà il nuovo amore di Anne Hathaway nel film sequel

Patrick Brammall, chi è il nuovo irresistibile 'amore' di Anne Hathaway: ecco la coppia infuocata de Il Diavolo Veste Prada 2

Sarà Patrick Brammall, l'affascinante uomo che farà battere il cuore di Anne Hathawa...
Harry Potter serie tv quando esce su hbo, cast, trama e curiosità

Harry Potter, l’incantesimo HBO è iniziato: 10 anni di avventure con un nuovo trio di maghetti. Le prime foto e curiosità

Dominic McLaughlin sarà il nuovo Harry: HBO promette dieci anni di avventure, un cas...
Task, Mark Ruffalo è un agente tormentato nel trailer della serie

Task, Mark Ruffalo è un agente dell'FBI traumatizzato nel primo trailer della serie

Il primo trailer della nuova serie TV di Sky Task mostra Mark Ruffalo nel ruolo di u...
Harry potter voldemort serie tv hbo attore

Harry Potter, la serie HBO ha già scelto Voldemort e ci sarà un cambiamento shock

La serie remake sulle avventure del maghetto avrebbe già designato l'attore per il p...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Carlo Gussalli Beretta

Carlo Gussalli Beretta
La dama Gemma Galgani

Gemma Galgani
Sidney Sweeney

Sydney Sweeney
Ludmilla Makowski

Ludmilla Makowski

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963