Dominic West e Sienna Miller uniranno le forze per recitare nel thriller originale Sky e HBO dal titolo War. Dominic West, star di Downton Abbey e The Crown, interpreterà il magnate della tecnologia Morgan Henderson. Al suo fianco, l’attrice di Anatomia di uno scandalo e American Sniper, Sienna Miller, nel ruolo della sua ex moglie, la star del cinema internazionale Carla Duval.

War: la trama della nuova serie con Sienna Miller

Ambientata nell’élite del mondo legale londinese, la serie ha ricevuto recentemente il via libera, e sarebbero già in cantiere due stagioni. Tuttavia, non è stata ancora fissata una data di messa in onda. Ma di cosa parla War?

Un caso di divorzio scandaloso e di alto profilo apre la serie, scatenando scosse nel mondo aziendale, nelle camere da letto e negli esoterici circoli legali di Londra. War segue due degli studi legali rivali più prestigiosi di Londra, Cathcarts e Taylor & Byrne, mentre si scontrano sul divorzio tra Morgan Henderson e Carla Duval. Naturalmente, entrambe le parti sono fiduciose di vincere. Tuttavia, man mano che la situazione – soprannominata il "divorzio del secolo" – degenera, le alleanze inevitabilmente si incrinano, la reputazione è messa a repentaglio e tutti giocano per vincere.

War sarà "un legal drama pieno di scandali"

Il fatto che siano previste già due stagioni per la serie ci fa intuire che l’esplosivo accordo di divorzio della prima sarà solo l’inizio di una serie di battaglie legali che hanno fatto notizia, e che andranno dunque in scena nei vari episodi.

George Kay, creatore e sceneggiatore, ha dichiarato: "Sono entusiasta di lavorare con Sky e HBO, due case di narrazione audaci e ambiziose, e con il nostro brillante team di produzione. WAR è un legal drama pieno di doppi giochi, scandali, colpi di scena e tradimenti. Il tipo di serie TV che mi ha fatto venire voglia di scrivere serie TV".

