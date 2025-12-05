Sicilia Express, la magia tutta italiana del Natale con Ficarra e Picone su Netflix
Il duo comico torna con un film perfetto per le feste, dove la satira incontra la critica sociale grazie a un effetto a sorpresa: un portale magico che non ti aspetti.
Su Netflix il 5 dicembre 2025 arriva Sicilia Express, la nuova miniserie natalizia firmata e interpretata da Ficarra e Picone. Composta da cinque episodi, la serie promette di unire comicità, surrealismo e satira sociale, confermando il talento del duo nel raccontare l’Italia con ironia e affetto.
Con fare leggero, la serie tocca anche temi sociali e politici: le disuguaglianze tra Nord e Sud, le difficoltà infrastrutturali, il rapporto tra lavoro e famiglia. Un commento che, dietro le risate, invita a una riflessione — a tratti amara. Unisce fantasia e critica sociale, formula rara nella serialità italiana, e racconta una verità quotidiana di milioni di italiani con leggerezza e profondità, e ha tutte le carte per diventare la nuova commedia delle feste da vedere con tutta la famiglia.
Se volete scoprire la trama, l’ingrediente segreto di questa serie e tutte le curiosità, guardate il Video!
