Sicilia Express, la magia tutta italiana del Natale con Ficarra e Picone su Netflix

Il duo comico torna con un film perfetto per le feste, dove la satira incontra la critica sociale grazie a un effetto a sorpresa: un portale magico che non ti aspetti.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Su Netflix il 5 dicembre 2025 arriva Sicilia Express, la nuova miniserie natalizia firmata e interpretata da Ficarra e Picone. Composta da cinque episodi, la serie promette di unire comicità, surrealismo e satira sociale, confermando il talento del duo nel raccontare l’Italia con ironia e affetto.

Con fare leggero, la serie tocca anche temi sociali e politici: le disuguaglianze tra Nord e Sud, le difficoltà infrastrutturali, il rapporto tra lavoro e famiglia. Un commento che, dietro le risate, invita a una riflessione — a tratti amara. Unisce fantasia e critica sociale, formula rara nella serialità italiana, e racconta una verità quotidiana di milioni di italiani con leggerezza e profondità, e ha tutte le carte per diventare la nuova commedia delle feste da vedere con tutta la famiglia.

Se volete scoprire la trama, l’ingrediente segreto di questa serie e tutte le curiosità, guardate il Video!

Programmi

