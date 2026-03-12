Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sicario, Emily Blunt e Benicio del Toro aspettano ancora il terzo film, ma quando uscirà in Italia? Ce lo chiediamo tutti

Il film del 2015 con Emily Blunt e Benicio del Toro è diventato un cult moderno. Intanto il terzo capitolo continua a prendere forma lontano dai riflettori: un progetto che, nonostante gli stop, rimane vivo

Quando Sicario uscì nel 2015, Denis Villeneuve era già considerato uno dei registi più visionari della sua generazione, ma fu proprio questo film – cupo, teso, immerso nella brutalità del confine tra Stati Uniti e Messico – a consolidare la sua reputazione nel cinema mainstream di Hollywood. Con una Emily Blunt magnetica e vulnerabile e un Benicio del Toro enigmatico e spietato, Sicario si impose come uno dei thriller più potenti degli ultimi anni, capace di fondere azione, geopolitica e un profondo senso di ambiguità morale.

Sicario non è solo un film sul narcotraffico: è un viaggio dentro un sistema opaco, dove la legge e la violenza si confondono fino a diventare indistinguibili. Il successo del film, diventato un piccolo cult, ha portato alla nascita di un sequel, Soldado, diretto nel 2018 da Stefano Sollima, e di un terzo capitolo di cui, però, si sa ancora poco o nulla nonostante una gestazione lunghissima.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A che punto è Sicario 3: cosa sappiamo del nuovo capitolo della saga

Il percorso del terzo film infatti è stato più tortuoso del previsto. Il progetto è in cantiere dall’ormai lontano 2018, è stato avviato e più volte rimaneggiato, ma non ha ancora trovato una forma definitiva e non ha ancora un nome ufficiale, anche se viene indicato come Sicario: Capos. Negli ultimi anni si sono alternate diverse ipotesi di regia, ma manca ancora la sceneggiatura, solo abbozzata e mai finalizzata. In un primo momento Christopher McQuarrie era stato coinvolto, salvo poi abbandonare; Denis Villeneuve ha escluso un suo ritorno dietro la macchina da presa, mentre Stefano Sollima non risulta mai menzionato tra i possibili nomi. L’unica certezza è che Sicario 3 rimane un progetto attivo, ma ancora in attesa del via libera definitivo.

Un vero peccato, anche perché il cast originale ha espresso più volte interesse a tornare. Emily Blunt, assente nel secondo capitolo diretto da Sollima, sarebbe tra i nomi coinvolti nelle prime fasi di sviluppo, così come Benicio del Toro e Josh Brolin che nel 2025, ospite del podcast Happy Sad Confused, aveva rivelato che la possibilità di un nuovo film "è molto, molto reale".

Di cosa parla Sicario: la discesa di Kate Macer in un mondo senza regole

La trama di Sicario ruota attorno a Kate Macer (Blunt), agente dell’FBI abituata a operazioni "pulite", che viene catapultata in una task force speciale impegnata a colpire i cartelli messicani, diretta da Matt Graver (Brolin) e dal misterioso Alejandro (Del Toro). Quello che per lei dovrebbe essere un incarico di alto profilo – estradare il fratello di un pericoloso narcotrafficante – si trasforma in un percorso di disillusione: ogni missione rivela un nuovo strato di ambiguità, ogni scelta sembra portare più lontano dalla legalità che dovrebbe difendere. Il tutto ambientato lungo un confine — geografico, politico, morale — inteso come un luogo dove le regole cambiano a seconda di chi le impone.

Le curiosità e i retroscena più interessanti sul film Sicario: cosa c’entra Wolfman?

Alcuni degli aneddoti più significativi riguardano proprio i protagonisti: Emily Blunt ha accettato il ruolo dopo un lungo confronto con Villeneuve, che le spiegò come la fragilità dell’agente da lei interpretata fosse un punto di forza e non una debolezza: l’attrice temeva che Kate fosse troppo isolata in un contesto maschile, ma proprio quella solitudine sarebbe diventata la chiave emotiva del film.

Benicio del Toro contribuì in prima persona a riscrivere il personaggio di Alejandro, eliminando gran parte dei dialoghi previsti (addirittura il 90%!). L’attore voleva che il personaggio parlasse "solo quando strettamente necessario", e Villeneuve accolse l’idea. Il risultato è una presenza scenica costruita su silenzi, sguardi e movimenti minimi che rendono il consulente colombiano ancora più misterioso.

A un certo punto, in un dialogo tra Kate e Alejandro quest’ultimo le dice: "Questa è una terra di lupi e tu non lo sei": un chiaro riferimento a Wolfman, film horror (remake del classico L’uomo lupo del 1941) in cui del Toro – nei panni del lupo mannaro – e la Blunt avevano lavorato insieme nel 2010.

Il film è stato girato quasi interamente ad Albuquerque, in New Mexico, anche se per una delle scene più celebri, quella della sparatoria al confine, è stato necessario costruire un set apposito a grandezza naturale del valico di Juarez. Fare le riprese in loco, infatti, avrebbe richiesto chiusure stradali straordinarie impossibili da ottenere per la troupe.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Serena Rossi in ansia per colpa del figlio: cosa l'ha mandato in crisi

Serena Rossi in ansia per colpa del figlio: cosa l'ha mandato in crisi

Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, va in onda Troppo Napoletano con l'attrice parte...
Netflix punta tutto su Andrew Scott ed Emily Blunt: annunciato progetto bomba

Netflix firma il colpo dell’anno: Andrew Scott ed Emily Blunt insieme per la prima volta sullo schermo: ecco perché

Netflix unisce le forze con Andrew Scott ed Emily Blunt per un nuovo e importante pr...
Grazia Longo e Massimo Lovati

Garlasco in TV, Lovati sotto attacco: "Meno male che Sempio ha cambiato legale". Caos sulla pista del sicario

Le dichiarazioni dell’avvocato Lovati tornano al centro del dibattito e dividono osp...
Il diavolo veste Prada 2, il nuovo teaser ci riporta nella redazione di Runway

Il diavolo veste Prada 2, il nuovo trailer ci riporta nel caos della redazione di Meryl Streep e Anne Hathaway

Miranda e Andy stanno per tornare nel sequel del cult del 2006: la trama è ancora av...
Johnny Depp

Johnny Depp, stasera in Tv il suo vero capolavoro (altro che Jack Sparrow): un gioiello davvero senza tempo

Un ricco palinsesto con 31 titoli: dall’azione di Mio padre è un sicario su Rai 2, f...
Il Diavolo Veste Prada 2, è stato pubblicato il trailer ufficiale del film sequel

Il Diavolo Veste Prada 2, Anne Hathaway torna ma Meryl Streep l'ha completamente dimenticata nel trailer già virale

È online il trailer del sequel Il Diavolo Veste Prada 2: Anne Hathaway rientra a Run...
Kate Beckinsale sarà la protagonista di The Savior, nuovo film thriller

Kate Beckinsale torna più letale che mai per sfidare il male in questo nuovo film da scoprire

Kate Beckinsale sarà la protagonista di un thriller profondo, tra rapimenti e drammi...
Alice Rohrwacher stupisce Hollywood: ecco The Three Incestuous Sisters

Alice Rohrwacher stupisce Hollywood: un cast da urlo per il suo nuovo film

The Three Incestuous Sisters è il nuovo progetto internazionale di Alice Rohrwacher ...
Johnny Depp

Johnny Depp, stasera in Tv il suo cult imperdibile: il film che lo ha trasformato in leggenda (altro che Pirati dei Caraibi)

Dall’adrenalinico Spy Game su Sky Cinema 1 al cult Blow con Johnny Depp e Penelope C...

Ford

L’auto che diventa il tuo rifugio

Quando la musica diventa emozione

LEGGI

Personaggi

Laura Pausini

Laura Pausini
Enrico Melozzi

Enrico Melozzi
Il conduttore Claudio Lippi

Claudio Lippi
Lily Collins

Lily Collins

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963